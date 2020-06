Sergio Ceballos, relevo oportuno de Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna, conmemoraron recién el pasado 31 de mayo, el quinto aniversario de la obtención de su quinto campeonato en la Liga MX, cuando doblegaron a los Gallos del Querétaro para proclamarse monarcas del torneo Clausura 2015.

Protagonista

En lo que fue el primer título santista, jugando fuera de casa, el canterano Sergio Ceballos tuvo un papel protagónico, ya que apareció para darle tranquilidad al equipo Albiverde, cuando los Gallos estaban dispuestos a arrebatarles la corona. Santos ganó el partido de ida con un contundente marcador de 5 a 0, luego de una soñada noche de Javier "Chuletita" Orozco al anotar 4 goles, pero en el duelo de vuelta, celebrado en el estadio Corregidora, los queretanos anotaron 3 goles en el primer tiempo, lo que les inspiró a buscar una heroica remontada, ante unos Guerreros que lucían desorientados.

Luego de que anotaron para Querétaro, Mario Osuna, Yasser Corona y Ángel Sepúlveda, el olor a milagro se esparcía en la cancha de los Gallos, pero el entrenador de los Guerreros, Pedro Caixinha, realizó una sustitución que marcó en gran parte, el rumbo del partido. Antes de terminar el primer tiempo, el estratega portugués decidió sacar de la cancha a Orozco, que era la figura a seguir en la ofensiva Albiverde, para hacer ingresar a Sergio Ceballos Hernández, volante de contención, formado en las fuerzas básicas santistas.

El ingreso del joven Albiverde ayudó a calmar los ánimos queretanos, Santos lució más ordenado y ya no pasó tantos apuros en el segundo tiempo, logrando al final, levantar el trofeo de campeones y frustrando el sueño de los Gallos por obtener su primer título. En exclusiva, Sergio Ceballos platicó con El Siglo de Torreón sus recuerdos de esa gran final, en la que tuvo un peso importante para inclinar la balanza hacia el lado Albiverde durante el partido de vuelta, en lo que ha sido su más grande logro como deportista.

Un presagio

"Recuerdo muchas cosas, para empezar, ese año salió embarazada mi esposa y le conté a Néstor Calderón, que ahora es mi compadre, él me dijo que íbamos a ser campeones, era como la fecha diez y el equipo estaba en ese momento fuera de la liguilla. Mágicamente, no sé, a partir de ahí tuvimos un partido contra Morelia y ya no perdimos, al contrario, sumamos en casa y fuera hasta que se nos dio la calificación. Es un título que recuerdo con mucho cariño", señaló Sergio, quien participó en 5 partidos durante esa liguilla del Clausura 2015.

El medio volante recordó que los Guerreros estuvieron a solamente minutos de quedarse fuera de la contienda, pero un resultado de los Tigres en Toluca favoreció "de rebote" a los laguneros, quienes tomaron ese impulso para convencerse de que el título estaba a su alcance, en base a la calidad de su plantel: "pese a ingresar en octavo lugar, el grupo estaba muy ansioso, muy feliz porque nos habíamos propuesto cerrar de buena manera para obtener el pase a la liguilla, lamentablemente el último partido se nos escapó de nuestras posibilidades el calificar por nuestra propia cuenta y pasamos "de panzazo", pero al avanzar a liguilla el equipo estaba muy ansioso, muy feliz, sabíamos que nos habíamos hecho un equipo muy fuerte y que teníamos posibilidades de buscar el campeonato".

Cuestionado sobre su actuación en el partido de vuelta de la final, "Ceballitos" aseguró que no se dio cuenta de la importancia que tuvo su ingreso, hasta que finalizó el encuentro: "la verdad es que en ese momento no me di cuenta, simplemente estaba muy concentrado, muy metido en el partido, sabía que el equipo lo estaba pasando mal. En ese momento, Pedro me habló, me dio dos o tres indicaciones y hasta la fecha recuerdo que estaba tan concentrado y preocupado por lo que estaba pasando, que en ese momento solamente quise entrar, ayudar a mis compañeros. No me di cuenta de lo que había hecho, sabía que había jugado un buen partido, pero no me di cuenta de la magnitud que tuvo mi entrada en ese partido, hasta que terminó y la gente, mis compañeros, el cuerpo técnico me lo empezó a reconocer y ahí fue cuando caí en cuenta de que tuve una buena actuación en ese partido", dijo.

Ingresa a la cancha

Pedro Caixinha le dio indicaciones puntuales y aunque la adrenalina estaba a tope en la cancha queretana, Ceballos logró aplicarse de la mejor manera para ayudar al equipo de La Laguna: "recuerdo que me dio varias indicaciones, que ayudara a Molina, al "Pulpo" en medio campo, que empezara a tratar de tener la pelota, que ayudara en la parte defensiva, es de lo poco que recuerdo, porque estaba demasiado concentrado en lo que estaba viviendo el equipo en ese partido. Además, estaba joven, tenía 19 ó 20 años y también ver lo que estaba pasando me daba un poco de miedo y al momento en que me habló Pedro para que pudiera ayudar al equipo, en un principio sentí un poco de miedo, pero es a la vez lo que todos queremos, el jugar futbol, así que lo vi como la oportunidad perfecta que soñé cuando era niño, todo se me iluminó y se me dio hacerlo bien", rememoró.

Durante la liguilla del Clausura 2015, otro factor que jugó de manera determinante a favor de Santos, fue la afición lagunera, que mostró un gran respaldo a su equipo, así lo confirmó Ceballos: "la afición estuvo excelente. Desde que inició la liguilla se sentía a la gente muy metida con nosotros, al momento en que también el equipo empezó a responder en la liguilla, creo que también la gente empezó a creer que podíamos lograrlo. La tarde en que "el Chuleta" metió el póquer de goles, se sentía a la afición muy conectada con nosotros, creo que cuando se acabó la final de ida, todos nos hicimos a la idea de que ya estaba hecho, sabíamos que faltaba un partido, pero nos sentíamos encaminados a ganarla, pero cuando cambia la final de vuelta, recuerdo mucho que la gente de Torreón que fue a apoyarnos a Querétaro no dejó de hacerlo, a pesar de que se nos estaba volteando el barco, no dejaron de apoyarnos y eso a final de cuentas también nos ayudó a darle vuelta a la situación que estábamos viviendo en ese momento. Pero en general, la afición hizo pesar el TSM y sentimos su apoyo fuera de Torreón".

En la actualidad

Hoy, Sergio continúa jugando futbol profesional, buscando la oportunidad de nuevamente estar en posibilidad de alzar un campeonato de la Liga MX: "me encuentro jugando ahorita en el equipo de Tepatitlán, de Morelos, en la segunda división. Está muy bien, íbamos de líderes generales, estábamos buscando ascender a la Liga de Ascenso, pero lamentablemente se canceló la Liga de Ascenso y se canceló nuestro torneo, ahorita estoy a la espera de qué va a pasar con el equipo y espero regresar con ellos", comentó.

La pandemia del coronavirus también detuvo el accionar de este futbolista surgido en la cantera Albiverde, pero estar fuera de la cancha le ha permitido disfrutar de la familia que ha conformado: "me tomó el COVID justo en un partido contra Cimarrones de Sonora, en la segunda división, fue nuestro último partido con el equipo de Tepatitlán y todo este tiempo de pandemia he tratado de aprovechar a la familia, he estado con mi esposa, con mis hijas, disfrutarlas es lo que he hecho en este tiempo", sentenció.