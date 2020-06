Hay una campaña de desprestigio: Piña

"Para tener la lengua muy larga hay que tener la cola muy corta", declaró este viernes el alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, en una rueda de prensa donde aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra confabulada por ex servidores públicos así como por regidores afines a los intereses de políticos como Jesús Contreras Pacheco y los ex alcaldes Raúl Onofre y Juan Carlos Ayup. Advirtió a sus adversarios políticos que todo esto abre la puerta para que él pida también auditorías a pasadas administraciones municipales.

El presidente dio a conocer su postura en relación a los señalamientos hechos por 11 integrantes del Cabildo de Matamoros que están en su contra.

Fue acompañado por su esposa y presidenta del DIF Municipal, Irma Angélica Hernández Alcocer y por los regidores, Luis Ricardo Ramírez Esquivel; Margarita Medina Ibarra; José Luis Montes Jasso; Isidra Jiménez Navarro así como por la síndica de mayoría, Ana Guadalupe de León Pérez.

Los 5 integrantes del Cabildo que le acompañaron elogiaron el trabajo del alcalde de múltiples maneras asegurando que no los demás integrantes que solicitaron al Congreso del Estado una investigación a su administración no lo dejan trabajar.

El alcalde dijo ha sido objeto de una campaña de desprestigio y desacreditación: "Es por ello que por la deshonestidad que había presentado Alfredo Vázquez Rocha (ex secretario del Ayuntamiento) en el primer mes decidí proponer ante el Cabildo su baja lo cual provocó el descontento del grupo político que encabeza Jesús Contreras Pacheco", dijo el alcalde y aseguró que derivado del clandestinaje de cerveza fue determinante al reducir los permisos de alcoholes así como exigir que se cumpliera con el propósito de los mismos.

"Esta decisión ha provocado que los regidores del PRI y algunos de los que se nombraron independientes han tratado por cualquier medio de desprestigiarme toda vez que se les ha pegado en su bolsillo tal es el caso del regidor Roberto Godínez, quien tenía 5 permisos de alcoholes de manera ilegal y por el cual se recibían quejas por actos de clandestinaje", dijo Piña.

Mencionó que estas acciones trajeron como consecuencia represalias tanto del PRI como de regidores independientes dirigidos por Jesús Contreras Pacheco y además dijo que los regidores de Morena, Marco y Azalea, se unieron al PRI por lo cual solicitará al Comité de Honor y Justicia de Morena la destitución de estos dos regidores del partido.

Aseguró que no se dejará intimidar por la mayoría del Cabildo: "No accederé a entregar el moche que los regidores me piden por pertenecer a tal o cual comisión seguiré administrando este municipio con honor honestidad y lealtad al pueblo de Matamoros, no les pagaré lo que me exigen y que anteriormente se les daba en administraciones pasadas. No les entregaré dinero de los matamorenses", dijo el alcalde. El alcalde advirtió que si no se llegan a comprobar sus dichos tras las denuncias presentadas él también presentará su denuncia por imputaciones falsas.

"Todo esto que se dió abre la puerta para pedir que se audite también algunas cosas de administraciones anteriores tal es el caso de la planta tratadora de aguas con un costo de 55 millones de pesos que quedó inconclusa en la administración de Raúl Onofre", dijo Piña Ávila y reviró los señalamientos en su contra: "Para tener la lengua muy larga hay que tener la cola muy corta y en ese sentido vamos a ir...Porque hay mucha tela de donde cortar", advirtió el presidente.