Reprueban 20 de 26 uniones de crédito

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que 20 de las 26 Uniones de Crédito supervisadas obtuvieron una calificación inferior a 6 puntos en materia de transparencia financiera, y únicamente 6 lograron una evaluación satisfactoria, entre 6 y el máximo de 10 puntos.

"Únicamente 6 de las 26 Uniones de Crédito que ofrecen crédito en cuenta corriente cumplieron con la norma en materia de transparencia financiera y calidad de la información para los usuarios", recalcó.

El Sector de las Uniones de Crédito se encuentra integrado por 84 instituciones, por lo que el ejercicio de supervisión que se realizó con las 26 Uniones seleccionadas, representó el 31 por ciento del número de instituciones que están actualmente operando, recalcó.

Estas 26 instituciones concentran una cartera total de crédito al cierre de 2019 de 11 mil 891 millones de pesos, esto es, el equivalente al 25.2 por ciento de este mercado.

La Unión de Crédito Allende obtuvo la calificación máxima aprobatoria de 10; Concreces de 7.6; Mixta del Carmen de 7.5; de la Comarca de 6.9; Chihuahuense de 6.2 y Estatal de Productores de Café de Oaxaca de 6.1.

Entre las reprobadas, las de más baja puntuación fueron: Unión de Crédito de la Provincia con 0.5 puntos; de Gasolineros con 0.5; Agrícola Ganadero del Estado de Yucatán con 1.1; Empresarial de Cuauhtémoc con 1.5; Promotora para el Desarrollo Económico del Estado de México con 1.6; Define con 1.6; Multiopciones con 1.8; Monarca 2 y de la Industria de la Construcción de San Luis Potosí con 2, por mencionar algunas.

El proceso de supervisión consiste en dos etapas: En la primera se verifica que los documentos e información que utilizan las Instituciones con los usuarios, previo a la contratación y durante la vida del crédito, cumplan con la normatividad aplicable para efectos de la certeza jurídica, por lo que se solicitan expedientes de clientes con documentos como contrato de adhesión, carátula, estado de cuenta y comprobante de la operación.

También se revisa que la página de Internet y la publicidad tengan información consistente y no den lugar a confusiones.

Derivado de los hallazgos identificados, se informa a las Instituciones Financieras las irregularidades normativas encontradas y les ordena llevar a cabo un Programa de Cumplimiento Forzoso, con el propósito de solventar dichas irregularidades en un determinado tiempo.

En esta fase se identificaron como los incumplimientos normativos más recurrentes los siguientes que en el contrato de adhesión no se señala el concepto, monto y periodicidad de las comisiones.

Las comisiones no se encuentran inscritas en el Registro de Comisiones (RECO) o la información no coincide entre sí.

Tampoco se establece la obligación de la Entidad de bloquear la línea de crédito del usuario al momento de que éste solicite la terminación anticipada del contrato; no señalan los requisitos y procedimiento para dar por terminado anticipadamente el contrato por parte del usuario.

Otros incumplimientos son: el estado de cuenta no señala el monto total a pagar en el periodo o el mismo no se encuentra debidamente desglosado; no establece la fecha límite de pago o la leyenda de que en caso de ser un día inhábil, el pago podrá ser realizado el siguiente día hábil, sin que proceda el cobro de comisiones o intereses moratorios.

Tampoco informa la fecha de corte utilizada para el cálculo de los intereses y no contiene el aviso con los datos de contacto de la UNE y de la Condusef.