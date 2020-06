Cecilia Romo logra emitir palabras tras COVID-19

La actriz mexicana Cecilia Romo, logró comunicarse con su familia desde el área de terapia intensiva del hospital donde permanece internada, todo esto a través de una videollamada, además logró pronunciar algunas palabras, después de no poder hablar debido a las secuelas que dejó en ella, el COVID-19, según explicó su hija Claudia Edelman.

La hija de la actriz, expresó, en entrevista con Notimex, su entusiasmo por haber visto a su madre luego de mucho tiempo de no poder hacerlo: "Hoy la pude ver por primera vez, me hicieron una videollamada los médicos, la vi y ella está tratando de hablar, logró decirme dos o tres frases", contó.

"Me dijo que me ama; 'no sabes cuánto te amo', dijo; también dijo que ya se quiere ir del hospital; 'me quiero salir de aquí', y me mandó un beso con la mano", contó con la voz entrecortada.

Pese a su alegría por reencontrarse con Romo, declaró que la enfermedad ha dejado visibles estragos en ella: "COVID se comió a mi mamá, es la primera vez que la veo y estaba tan feliz de poderla ver, pero es tan fuerte verla, ella se ve tan cansada, débil, es que lleva 63 días en el hospital, sigue luchando, pero está cansada".

"Tiene siete conexiones, siete tubos, lograron desconectarla de uno al quitarle la vesícula y hay que pedir que poco a poco tenga la fuerza para que la puedan seguir desconectando", añadió.

Finalmente, compartió con Notimex: "Salió bien de la última operación, está combatiendo la anemia y se está recuperando de la vesícula, pero hoy que la vi, sentí la necesidad de pedirle a la gente que se una en oración, porque es como si la hubieran atropellado tres trenes al mismo tiempo".

"Va a necesitar fuerza para recuperar su movimiento y habla, esta enfermedad es terrible, aunque mi mamá es muy fuerte, hay que ayudarla con sangre y con oraciones para que idealmente en dos semanas pueda salir de terapia intensiva", agregó Claudia Romo para concluir.