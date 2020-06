aparece con nuevo tema

El cantante y compositor mexicano de folk Ed Maverick regresó luego de una etapa de silencio, con el lanzamiento de su nuevo tema Nos queda mucho dolor por recorrer, junto al joven cantautor Daniel Quién, además, luego de los ataques de ciberbullying de los que ha sido víctima, explicó cómo se enfrenta a ellos en la actualidad.

El intérprete de Fuentes de Ortiz habló acerca de los pormenores de su nuevo tema: "Daniel me enseñó la canción en Guadalajara y como a las tres semanas decidimos grabarla; fue en diciembre cuando hicimos la primera versión de esta rola y vino bien porque yo quería meter en mi disco una canción que no fuera compuesta por mí", contó sobre el proceso creativo.

El tema gira en torno a la melancolía por los fracasos vividos y los que según dice la letra, llegarán, pese a ello, el joven artista señaló: "No me parece que sea realmente triste, para mí es admitir que no siempre tienes que estar bien, siempre va a haber momentos malos, no siempre tienes que ser feliz solo porque alguien lo dice, y es bonito darnos cuenta que debemos abrazar nuestro sentimiento sea cual sea", explicó.

En noviembre del año pasado, el músico de 19 años fue víctima de ataques a través de las redes sociales, a las que finalmente enfrentó con una publicación en su cuenta de Twitter: "Vatos, ya en buen plan, si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes", escribió en aquel entonces.

"Bien atentos a esto, neta esto ya no es un juego, ni quiero publicidad, sólo déjenme en paz y pasármela bonito con la gente que sí escucha mi música y le gusta lo que hago, por fa", compartió también, sin embargo, aunque confiesa que le afectó mucho y fueron momentos difíciles para él, explicó que las críticas sin fundamentos, no pueden afectarle ahora.

"Antes me dolía mucho y digo, no está mal que me haya dolido porque me hicieron mie...en redes, pero eran cosas sin sentido, no había un argumento o un porqué, era una cosa muy exagerada, no sé si me veo muy 'bulleable', pero no está chido, ahora entiendo que eran cosas sin argumento", expresó.

"Las críticas bien fundamentadas no me dolían, porque al final eran críticas, pero si alguien viene y me insulta, pero no me dice por qué, no debería de dolerme, pero si alguien viene y me dice 'tu música es mala por esto y por esto', ya me está dando razones y podría debatirlo, pero no tiene caso, porque ya no es momento de darle importancia a eso, no me aporta nada y tengo cosas más importantes que hacer", añadió Maverick.

Mientras tanto, se encuentra concentrado en su próximo material discográfico, que aún no cuenta con nombre o fecha de lanzamiento concreta: "Hay canciones que son muy muy tristes, si alguien se identifica con eso, tiene problemas, pero la última canción precisamente habla de eso; aceptar que no siempre vas a estar feliz, tienes mucho dolor por recorrer y está bien, todos lo vamos a recorrer, es parte de la vida, si no para qué venimos", adelantó sobre el disco.

"A veces decimos 'Ay, estoy triste, que triste que me siento triste', pero no, por esa misma cosa de que siempre debemos estar felices, mejor hay que decir 'Okay, estoy triste, pero al rato se me va a pasar, igual y ahorita se me olvida' o pones una canción que te hace sentir peor y haces un problema mayor, cuando no todos los dolores duran para siempre, todo pasa", agregó.

Además, el estreno está acompañado de un video animado en el que Daniel Quién y Ed Maverick comparten pantalla; aunado a eso, lanzarán el video musical oficial próximamente: "Ya viene, aún no tenemos fecha, pero ya se viene", asimismo, quiere compartir más música a través de un concierto digital: "Planeo hacer al menos uno, estoy planeando hacerlo con la mejor calidad posible y la menor cantidad de gente, para no arriesgarnos, pero espero que pronto pueda suceder el streaming digital", concluyó.