Billie Eilish se sincera sobre su cuerpo

La cantante estadounidense Billie Eilish confesó sentir una gran inseguridad respecto a su cuerpo e imagen, pues explica que a veces cree estar atrapada en una persona que ella misma se inventó, según dijo a una revista norteamericana de entrega mensual.

La intérprete de Everything I Wanted, señaló: "A veces me veo a mí misma como una niña, a veces me veo como una niña llena de swag y a veces me siento atrapada por la persona que creé, porque no siempre me veo como una mujer". Eilish explicó a la revista GQ el trasfondo de su sentir: "Aquí hay algo impactante, nunca me sentí querida, mis viejos novios nunca me hicieron sentir querida, ninguno de ellos y es algo importante en mi vida, sentir que nunca fui físicamente deseada por nadie, así que me visto como me visto porque no me gusta pensar que estás juzgando mi cuerpo o su tamaño".

La artista de 18 años reveló que esa fue la razón por la que lanzó hace una semana el audiovisual de Not My Responsibility: "En este video digo: 'debajo de esta ropa hay un cuerpo que no ves. ¿No es una pena? Pero mi cuerpo es mi cuerpo y el tuyo es tuyo. Nuestros cuerpos son lo único que tenemos que es realmente nuestro, lo veo y lo muestro cuando quiero". "No significa que un día no me despierte y decida usar una blusa, lo cual incluso hice, pero, si lo hago, de repente mis senos están en tendencia en Twitter, lo cual no es un problema, son hermosos", agregó para concluir.