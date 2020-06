Reciben Chiquis Rivera y Becky G aval de Dolly Parton

Chiquis Rivera y Becky G están dispuestas a pelear por un hombre en "Jolene", una versión en español del clásico de Dolly Parton que interpretan a dúo en el nuevo álbum de Rivera Playlist. Debido a sus raíces, Rivera y Becky G crecieron escuchando música regional mexicana, pero también oían música country en su natal California. El hecho de que Parton les haya dado su aval para esta nueva versión fue muy importante para ellas. "Yo la respeto muchísimo como mujer, como cantante, es un ícono", dijo Rivera en una entrevista realizada por Zoom. "Es una guerrera en la música country", agregó Becky G en la misma videollamada, cada una desde su casa. "Creo que hacerlo en español fue como ese pedacito de magic (magia)".

La nueva versión fue lanzada junto con el álbum a finales de mayo. Al igual que en la original, pero a ritmo de cumbia, le pide a una mujer seductora de ojos verdes y canto de sirena: "no me quites a mi hombre, por favor... aunque es fácil para ti robarme el amor". La grabaron por separado justo antes de la cuarentena por la pandemia y su respectivo video, que sale el 12 de junio, lo hicieron en medio de su confinamiento con la ayuda de una pantalla verde. "Nos tuvimos que acoplar, pero encontramos la manera", dijo Rivera. La historia de "Jolene" es muy diferente a la Ticket de salida, una de las cinco canciones en el álbum coescritas por Rivera. Este tema, que interpreta con Amandititita, es también un mensaje para una tercera en discordia, pero en lugar de pedirle que se aleje le agradece por haberle abierto los ojos. "Si hay una mujer que puede entrar en tu relación y quitarte a tu hombre pues nunca fue tuyo", dijo Rivera.

Becky, conocida por éxitos como Sin pijama y Mayores, tiene otro enfoque. "Aunque soy chiquitita también soy muy picante, yo estaría muy bien en una situación así", dijo con seriedad y citó la canción La Gran Señora de Jenni Rivera, la difunta madre de Chiquis. "Aunque no te guste tienes que entender, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo". Rivera buscaba hacer una especie de pijamada con "Playlist", que también tiene como invitadas a Helen Ochoa y Ely Quintero. El disco incluye varios temas bailables y fusiona cumbia, norteño y banda. Fue producido por el compositor y productor de música regional mexicana Luciano Luna y Ulises Lozano, de la banda mexicana Kinky y esposo de Amandititita; y se grabó en parte en el norteño estado mexicano de Sinaloa, "la cuna de la banda", destacó Rivera. Aunque Rivera y Becky G tienen miles de seguidores y en épocas normales están acompañadas por asistentes, su aprecio por las amas de casa y las madres trabajadoras ha aumentado durante la cuarentena al tener que hacer sus labores domésticas. "Mis respetos a las amas de casa. Yo he estado cocinando, organizando cada esquina de mi casa, ya me cansé, cocino, lavo ropa, tengo que grabar videos, así que la verdad mis respetos", dijo Rivera. "Son héroes porque es mucho trabajo esto de estar en casa y mantener la familia". "Estoy rezando por ustedes porque es mucho", agregó Becky G, quien contó que antes de la entrevista también había hablado con Rivera sobre lavandería.