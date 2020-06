Caso Giovanni López los estremece

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a la prensa nacional que hay tres policías detenidos y dijo que Giovanni no fue detenido por no portar un cubrebocas en la calle.

Guillermo del Toro, Molotov, Salma Hayek, Paulina Goto, Polo Morín, Zuria Vega, José Ron y Regina Blandón son algunos de los famosos que exigieron una pronta respuesta del gobierno que detalle que le paso realmente a Giovanni. Se han valido del hashtag #JusticiaParaGiovanni.

"A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de la salud pública", escribió en Twitter Del Toro etiquetando al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El director de filmes como El laberinto el fauno y La forma del agua de igual manera subió en la plataforma change.org una petición que solicita justicia para Giovanni López.

"Giovanni no murió, lo mató la policía", dice una imagen compartida por el actor y cantante Alfonso Herrera en Twitter y más tarde colocó un video donde puede verse a unos policías intimidando a unas personas en las calles del centro de Guadalajara.

La actriz y productora mexicana Salma Hayek se unió al movimiento #JusticiaPara Giovanni. De esta manera, con una imagen en la que aparece con cubrebocas negro, con la misma leyenda, manifestó su protesta. "Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana.

Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza. Cambiemos", fue el mensaje que subió a su cuenta de Instagram en español e inglés.

"La policía te está asesinando, pero ellos viven de lo que tu estas pagando... #justiciaparagiovanni @enriquealfaror", escibieron los integrantes de Molovot en sus redes generando cientos de respuestas de sus seguidores.

El actor de Televisa, José Ron, pidió a los mexicanos que así como exigieron justicia para George Floyd, hicieran lo mismo para Giovanni López, quien contaba con 30 años de edad y era albañil.

"Basta del abuso de la policía en todo el mundo! Esto pasó aquí en México. Detienen a un hombre por no usar cubrebocas y lo regresan muerto! Su cuerpo tenía huellas de tortura y un balazo en la pierna!!! Ojalá te sumes y apoyes así como apoyas lo que pasa en otro país!".

Bastante molesta, Paulina Goto se valió de Twitter para solicitar que los culpables de la muerte de Giovanni rindan cuentas ante las autoridades.

"A Giovanni lo detuvieron al rededor de 10 policías en Jalisco por no traer cubrebocas. Lo golpearon y asesinaron. A su familia le ofrecieron 200 mil pesos por callarse y los amenazaron de muerte. Sus asesinos siguen libres y aún conservan su trabajo".

Un comentario similar escribió Zuria Vega en sus redes sociales. También hizo énfasis en la manera en la que quedó el cuerpo del jaliscience. "Lo arrestaron y golpearon hasta la muerte, entregaron el cuerpo con señales de tortura, incluyendo una herida de bala en la pierna. Y después intentaron silenciar a la familia con 200 mil pesos y amenazas".

Otro reclamo importante fue el de la actriz Fernanda Castillo. Ella subió en su cuenta de Instagram una imagen que menciona: "Giovanni López fue asesinado y torturado por la policía en Jalisco debido a que no usaba cubrebocas, exigimos justicia para Giovanni".

