'Rey' Martínez va por más retos

- El campeón Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César "Rey" Martínez, se encuentra entrenando para regresar al ring lo antes posible, ya que espera tener dos o tres peleas más este año.

Entrenado por Mauricio Aceves y guiado por Eddy Reynoso, el "Rey", originario de la Ciudad de México, se ha ganado un lugar en la preferencia del público mexicano por su estilo de boxeo y el corazón que muestra siempre arriba del ring. Aceves comentó que es probable que tengan la oportunidad de pelear en julio, por lo que comenzaron a acelerar el ritmo en el entrenamiento en la Ciudad de México, donde trabajan bajo estricta disciplina y rigurosas medidas de sanidad para prevenir el contagio del COVID-19.

"Nos dijeron que estuviéramos listos para julio, no conocemos a un oponente ni dónde, pero nuestra intención es pelear en julio y septiembre. Podría haber una pelea grande en la cartelera donde participe el Canelo", comentó Aceves a la cadena deportiva con sede en Estados Unidos, ESPN Deportes. "No tenemos oponentes para julio, pero ya saben que Martínez no tiene ningún problema con quien sea que nos pongan delante. Él estará listo para cuando le digan porque ya quiere regresar al ring", sentenció el entrenador.

"Rey" Martínez ganó el título durante diciembre pasado al doblegar al nicaragüense Cristofer Rosales e hizo su primera defensa contra Jay Harris en febrero, manteniéndose en la élite del boxeo a nivel mundial.