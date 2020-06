Reversiona dos temas de la mano de niños mixe

La cantautora mexicana Julieta Venegas, estrenó los sencillos Andamos Huyendo y Mujeres, reversionados en conjunto con la Banda Filarmónica Tukyo'm ët Xuxp de San Pedro y San Pablo Ayutla, patrimonio comunitario de esta localidad mixe del estado de Oaxaca, con la que trabajo en febrero pasado.

"El contacto lo hicimos a través de Yasnaya Aguilar, una chava que yo admiro un montón, no la pude conocer porque justamente en estos días estaba por allá, pero con Lynn Fainchtein, que es una amiga mía de toda la vida, nos preguntamos qué podíamos hacer", refirió en entrevista, respecto al robo que sufrieron los integrantes de la agrupación a finales del año pasado.

"Sabíamos que habían recuperado una parte los instrumentos, sacaron los ahorros y también por medio de la Secretaría de Cultura y una sociedad civil, como que hubo una ayudota, creo que Guillermo del Toro está estuvo también por ahí ayudándolos", continuó la intérprete de De mis pasos.

Venegas asegura que su principal motivación para esta colaboración musical era dar proyección al trabajo de estos músicos, por lo que cedió los derechos de los temas Andamos Huyendo, editada originalmente en su álbum debut de 1997 Aquí y Mujeres su sencillo más reciente, ambos bajo la producción de la misma Julieta, así como Lynn Fainchtein, Camilo Froideval, Dan Zlotnik, director de la banda.

"Fue una experiencia súper bonita, soltar las canciones y compartirlas con ellos fue súper bonito. Estaban muy tímidos, solamente cuando tocábamos estaban como con cara de concentración y a algunos yo los veía y se reían pero había mucha timidez fue bonito que, por medio de la música, pudiéramos tener este contacto", aseguró.

Respecto a Andamos Huyendo, cuya inspiración fue el libro de Elena Garro Andamos huyendo, Lola, destacó que encontró un nuevo significado a la canción que tiene todo que ver con el panorama que se vive actualmente con los temas del racismo y el clasismo.

"Creo que también puede ser vista como una canción de la 'otredad' de las personas que estamos fuera de la estructura heteropatriarcal, que vemos a una persona ya sea mujer, que sea gay, que sea indígena, y como que estamos en un lugar súper cómodo y creo que la otredad suele incomodar mucho, la diferencia, que sea distinto… como que somos un país muy complejo que pareciera que no acepta su propia diversidad", profundizó.

La cantautora apuntó que, acerca de los temas que tienen la atención del mundo, este podría ser un buen momento para "reflexionar sobre sobre lo que vemos todos los días de nuestro país, hay que gente que le llama a clasismo, otros le llaman racismo, pero final de cuentas es una discriminación muy metida en este tejido social y que nos toca".

"A lo mejor sí es momento para aprovechar que estamos aquí en cuarentena, yo creo que pensando con la misma preocupación y la misma incertidumbre de poder seguir, y es un momento para pensar un poco mirarnos un poco y hacer autocrítica", conminó.

Para la tijuanense, fue importante haber compartido con los niños que integran la banda, pues, lejos de pensar en brindarles algún tipo de enseñanza basada en su experiencia, quería que hicieran conciencia respecto a "la música y las posibilidades alrededor de lo que ellos hacen todos los días, cuando estábamos ahí yo les dije que tenían que saber que la música es algo que todos los días llevas contigo, es algo que una vez que lo aprendes, está ahí y es parte de ti".

Las nuevas versiones de Andamos Huyendo y Mujeres, corresponden al primer lanzamiento de Venegas desde el encierro obligado por la pandemia derivada del coronavirus, por lo que asegura estar feliz, ya que los videoclips que acompañan la promoción, le recuerdan una dinámica que quizás no pueda regresar.

"Justamente las hicimos antes de que pasara todo esto, y ahora como que veo y me gusta el momento de estar ahí con esos niños, que es algo que no podemos hacer en este momento, estar en un lugar con tanta gente, y es algo que ni siquiera nos imaginábamos que podía pasar, entonces se me hace bonito tener esto, esta cantidad de vida alrededor de las canciones.

"Es un momento único, que me emociona y que quiero pensar que en algún momento de la vida lo vamos a poder repetir: volver a Ayutla a hacer otra cosa, pero en este momento que estamos aquí en este encierro, a mí me provoca una alegría tremenda ver estos videos y me emociona poder compartirlos", finalizó.