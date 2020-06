'A tu nivel', dice Eduardo Videgaray a hijo de Cepillín con disfraz

El conductor Eduardo Videgaray respondió a Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, quien le mandó un contundente mensaje para pedir que dejara de atacar a su padre en el programa ¡Qué importa!, donde se retomaron varios videos de Cepillín en TikTok y sus comentarios respecto a la fobia por los payasos de la cantante y actriz Danna Paola.

Fue en su programa de televisión que, tanto Eduardo como Sofía Rivera Torres, quien también fue aludida por el hijo del payaso y el propio Cepillín, reaccionaron al video que Ricardo González Jr., publicó en sus redes sociales, y a una entrevista que brindaron para un programa matutino.

“El día de hoy se hizo mucho escándalo por un video donde la persona llamada ‘Hijo de Cepillín’, nos envía este retador mensaje”, dijo Videgaray para presentar el video donde el hijo del payaso les pide dejar de atacar a su padre o tomará medidas violentas para frenar los ataques.

“Ok hijo de Cepillín, te voy a contestar como se debe, pero para eso primero quisiera ponerme un poco a tu nivel”, manifestó el conductor para ponerse una peluca de colores, mientras que Sofía se colocó una nariz de payaso; “Sin ‘Yolanda’ (llorar), hijo de Cepillín, me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor, relajen la raja, disfruta la fruta, somos colegas”, añadió Eduardo.

“Dice que Cepillín no nos ha hecho nada, ¿su música qué?, ¿ilusionarnos con el regreso de Juan Gabriel qué?, ¿hacerle el feo a Danna Paola qué? No te la tomes tan en serio, parece que crees que la lucha libre es de verdad”, compartió el conductor, a quien el propio Cepillín le expresó que porqué no se burla de su hermano, el político Luis Videgaray.

“Mira Cepillín, te equivocas, yo llevo toda la vida burlándome de mi carnal, ‘wey’, el sexenio pasado no, porque me auditaba, me quitaba el pasaporte, pero toda la vida”, precisó Eduardo al respecto, mientras que Rivera también respondió a la serie de comentarios que el payaso emitió en la entrevista, en la que dijo que pese a ser bonita, cuando abre la boca se escucha corriente y vulgar.

“Mira mejor me quedo calladita para que así pienses que me veo bonita y que soy muy linda, no como las mujeres que dan su opinión o que levantan la voz, esa son cagantes”, refirió la conductora, toda vez que el segmento, el cual duró 10 minutos, terminó con Videgaray expresando:

“Queremos dejar algo en claro señor Cepillín, respetamos mucho su trabajo y su carrera, por eso nos tomamos la libertad de hacer unas payasadas con usted y sus declaraciones, pero muchas gracias por la publicidad que nos hizo y gracias por vernos todas las noches”.