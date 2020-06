Enrique Bonilla recomienda a Leones Negros comprar a Santos Laguna

El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, manifestó su inconformidad contra la Liga MX, ya que no se les ha permitido comprar alguna franquicia para poder participar en el máximo circuito.

Castellanos habló en los micrófonos de Fox Sports, confirmando que el club de la UdeG demandará a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"La semana pasada, el lunes, ingresamos la demanda formal con todas las pruebas que pudimos aportar en una primera etapa. Ya fue notificada y ahora la Liga MX tiene tiempo para contestar, y a partir de eso, habría la oportunidad de agregar más cosas”, dio a conocer detalles de la demanda ante el TAS.

El presidente también se dijo molesto por los candados que puso la Liga para poder ascender durante los próximos tres años en los que se había abolido a la segunda categoría del futbol mexicano.

“Nos hicieron una propuesta que trae muchos candados, pareciera que se trata de que nadie ascienda. Serían tres años sin que nadie suba de categoría (…) Lo que nosotros pedimos es claridad. Estamos molestos por la poca seriedad y la falta de certeza con la que se han venido manejando las cosas”.

Debido a los candados puestos por la Liga MX para participar en el máximo circuito, Alfredo Castellanos preguntó por las plazas 19 y 20 que se supondría serían ocupadas para incrementar los equipos en la Primera División.

La respuesta recibida de parte de Bonilla fue negativa, mencionándole que no se abrirían dichas plazas, y que la mejor manera para comprar una franquicia era buscando a los clubes que tienen multipropiedad, entre ellos Santos Laguna, Atlas y León.

“Me acerqué con (Enrique) Bonilla y le dije que estamos interesados en uno de esos lugares (19 y 20 en Liga MX). Me responde que lo va a checar y me avisaba. Volví a buscarle días después y me dice que siempre no se van a abrir los lugares 19 y 20. En todo caso, habría que ver con los equipos que tienen multipropiedad, si habría alguno que esté interesado en vender”.

“Le pregunto que si me sugería; a lo mejor él tiene conocimiento de cómo están los clubes… Me dice: busca al Atlas, León, Santos, a ver si quieren vender, y no sé qué pensar”, dijo el presidente de los Leones Negros.

LO QUE SUCEDIÓ CON YON DE LUISA Y ENRIQUE BONILLA #AgendaFOXenCasa



Alberto Castellanos compartió el por qué de la carta a la FMF y la Liga MX; y lo que hubo detrás en las pláticas para conseguir una plaza en Primera División @ruubenrod pic.twitter.com/dr1gZtcmjh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 5, 2020

Para concluír, Castellanos mencionó que descarta que la decisión de la Liga MX en no dejarlos participar en el máximo circuito sea de carácter personal o con el club; sin embargo, reconocen que el acudir al TAS podría afectar en la relación con la Liga y la FMF.

"LO QUE ENCUENTRO ES QUE NOS CIERRAN LAS PUERTAS"#AgendaFOXenCasa



Alberto Castellanos no se lo toma personal y anhela que no existan represalias de la Liga MX contra Leones Negros:



"Espero una respuesta de Yon de Luisa, no de Enrique Bonilla, para aclarar el tema"@ruubenrod pic.twitter.com/BTB8yJ1r7Z — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 5, 2020