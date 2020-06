'Que Eduardo Videgaray hable de su hermano', reta 'Cepillín'

Cepillín está cansado de que Eduardo Videgaray haga tantas bromas pesadas en su contra, y todo, dice, desde que mostró su postura política. Su hijo Ricardo subió un video a redes sociales sumamente enojado exigiendo al conductor que pare los insultos hacia su padre.

"Dicen que mi respuesta fue un poco excesiva pero ellos tienen dos años tirándole a mi papá, y la gota que derramó el vaso fue antier. Lo que me molesta es que diga cosas como te parto tu madre", dijo Ricardo a El Universal.

Cepillín expresó: "Ofenden a quien les da su gana, como si ellos no tuvieran cola que les pisaran, en el caso de mi persona (comenzó) cuando yo hice una grabación apoyando al candidato que era en ese entonces Andrés Manuel, y tú sabes que él es hermano de Luis Videgaray, que fue el de relaciones exteriores, ahí fue la primer crítica que me hicieron, pasó el tiempo y hablaba yo de los ovnis, y la vacuna del coronavirus y me cotorrean igual, ofendiéndome, y después con lo de Danna Paola también".

Enfatizó que no le parece la forma en la que se dirige a él y que hasta ahora no había querido decir nada, pero ya se cansó.

"No saben que atrás de la máscara de Cepillín hay un hombre, y ese hombre no se deja, nunca he permitido que me pisoteen la dignidad, y si este señor está pisoteando mi dignidad pues se echó un alacrán encima conmigo. Hasta la fecha no ha habido ninguna persona que me parta mi madre, aunque sea un señor de la tercera edad".

En cuanto al video que hizo su hijo, señaló que hizo lo que cualquier hijo haría por su padre, y lo que cualquier padre haría por su hijo.

"Este hombre sigue echándome, y sobre todo (no me gusta) la falta de respeto, la vulgaridad, ofenden a quien sea. Que hable de su hermano que tiene más tela de dónde cortar y no tiene que estar hablando de Cepillín", comentó.

Eduardo Videgaray, en su programa, respondió al video que subió su hijo, señalando, en el tono de sátira que maneja, que no se lo tomara en serio.

#IdeaNoticias#RedesSociales

Ricardo González Jr., hijo del payasito Cepillín, arremetió contra Eduardo Videgaray y su novia Sofía Rodríguez. Según González Jr., Videgaray constanteme critica a Cepillín en su programa de TV«Qué importa». pic.twitter.com/GRW4DkpvhS — @ideainfo1(@ideanoticias1) June 4, 2020