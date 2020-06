Muere bajista Steve Priest a los 72 años

A través de un comunicado emitido en la cuenta de Twitter de la agrupación, se informó el deceso, ocurrido ayer: “Hoy anunciamos con gran pesar a las 8:25 am hora del Pacífico, Steve Priest, miembro fundador de The Sweet, falleció”.

"It is with a heavy heart that we announce at 8:25am PT today, Steve Priest, founding member of The Sweet, passed away. He is survived by his wife, Maureen, three daughters, Lisa, Danielle & Maggie and 3 grandchildren, Jordan, Jade & Hazel.