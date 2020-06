Se manifiestan en presidencia de Gómez Palacio por planta de cianuro

Integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna se manifestaron este viernes en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio para reiterar su rechazo a la planta de cianuro de sodio Chemours y solicitar a la alcaldesa, Marina Vitela, que frene cualquier permiso a la misma.

Bernardino Ochoa Camacho, miembro de dicha organización, comentó que los pobladores están en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de la empresa y que señala que ésta cumple con la protección al medio ambiente y a la salud pública.

Los quejosos acudieron en caravana motorizada desde la comunidad de Dinamita y portaron diversas pancartas con leyendas de inconformidad.

Al lugar, acudieron algunos regidores y regidoras de Morena, tanto de Gómez Palacio como de Torreón, quienes respaldaron a los manifestantes.

Por su parte, el síndico municipal Omar Enrique Castañeda González dijo que estas personas tendrán el apoyo del Ayuntamiento y que "no los vamos a reprimir como los reprimió la administración pasada y los gobiernos priistas".

Señaló que la reglamentación establece que debe existir anuencia vecinal y que si los habitantes no autorizan, no se podrá otorgar ningún permiso. "En el tema que le compete al Municipio, si los ciudadanos no quieren un negocio, una empresa, no va a ser, porque tiene que ser por procedimiento legal la anuencia de los vecinos y si los vecinos deciden que no, no va a ser", afirmó.

Comentó que en la actualidad, Chemours Laguna tiene pendientes los permisos de construcción y las licencias de funcionamiento.

Cabe señalar que pese a la recomendación de las autoridades sanitarias para mantener la sana distancia, los manifestantes no acataron esta medida.