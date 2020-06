Kalimba envía mensaje a quienes son racistas

A través de sus redes sociales Kalimba se ha pronunciado a favor de las manifestaciones desatadas tras el homicidio del estadounidense George Floyd, quien fue víctima de racismo.

El intérprete asegura que más de una vez él también ha sufrido este tipo de abuso por su color de piel, sin embargo, como portador de voz, no desea enviar ningún mensaje a las personas que, como él, han sufrido algún tipo de injusticia, sino a los agresores que infringen violencia a partir de la ignorancia.

"Que lean, que lean un poquito más, que entendamos que el racismo lo que hace es destruir a la humanidad y cuando tú destruyes a la humanidad, te destruyes a ti mismo, seas del color que seas, una raza jamás será un defecto", afirmó Kalimba en entrevista.

Consciente de las diferentes crisis sociales que se viven en México, tales como feminicidios, pobreza, delincuencia y racismo, él pide a los abusadores que reflexionen.

"A los que infringen, molestan, bullean, abusan de una persona por cualquier raza, preferencia o fe, tengo que decirles que sí están en un grave error. No está en nuestras manos, yo creo en Dios, pero si no todo el mundo cree en Dios, perfecto, la madre naturaleza, el universo, la vida, en lo que creas, ¿quién te dio el derecho de poder infringir sobre cualquiera de estas cosas?, no lo tienes, naciste exactamente igual que yo, bajo las mismas leyes, bajo los mismos derechos, las mismas obligaciones, bajo el mismo respeto".

Recientemente estrenó Una canción así, con Juan Magán y Akapellah, donde mezcla su pop romántico con el género urbano y habla de encontrar el amor; el video, que fue grabado en Guatape, Colombia, tiene más de 200 mil reproducciones y es parte de un nuevo disco con el que se fortalece en lo urbano.

"No hay mejor momento para cantar de amor que cuando el mundo está carente de, en varias áreas: las marchas por el racismo, estamos en una pandemia, hay caos, muertes y mucha necesidad, pero al revés, yo saco el pecho, levantó la voz y digo: el amor no se acaba".