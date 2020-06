Si Alfaro tiene pruebas, que las presente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que el si el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene pruebas de que los disturbios de ayer jueves en Guadalajara fueron provocados por los "sótanos del poder de la Ciudad de México", que las de a conocer.

"El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable", dijo en su conferencia de prensa mañanera en la 30 Zona Militar de este municipio.

El titular del Ejecutivo reconoció que tiene diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, pero aclaró que no tiene interés en pelearse con él, y rechazó las acusaciones en su contra.

"No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico, y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano.

- ¿Cree que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco?

- No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió, lamentablemente, ayer en Jalisco.

"Si tiene el gobernador pruebas, que las de a conocer. El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable".

Alfaro debió cuidar sus palabras, no tenía porque inmiscuirme, expresó después.

AMLO admite diferencias con Enrique Alfaro

Tras lamentar los actos de violencia ocurridos ayer por la tarde en el centro de Guadalajara, en una manifestación para exigir justicia por la muerte de Giovanni López, presuntamente a manos de la policía de Ixtlahuacán, Jalisco, el mandatario reiteró que él no es partidario de la violencia ni de actuar de manera autoritaria.

"Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, políticas e ideológicas, pero actuó con responsabilidad, pero no me inmiscuyo, ni participo en cuestiones partidistas, no son jefe de grupo o de partido, ni tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales.

"Lamentó los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y el uso de la fuerza", sostuvo.

Ayer jueves por la noche, el gobernador Enrique Alfaro culpó a la "gente" del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación por el asesinato de Giovanni López.

Pide AMLO manifestarse por la vía pacífica y con sana distancia

El presidente López Obrador llamó a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados y agraviados a que se manifiesten por la vía pacífica, porque la violencia no es el camino.

Se puede llamar a grandes manifestaciones, con la sana distancia, hay que ver cómo se logra, dijo en su conferencia mañanera.

López Obrador hizo alusión al Éxodo por la Democracia, que encabezó en 1991, en una marcha desde Villahermosa, Tabasco, hasta la Ciudad de México, y una de las consignas era avanzar de tres en tres.

"Íbamos marchando de tres en tres, ahora quien quiera manifestarse, sana distancia y de manera pacificad. Nosotros marchamos muchos años como opositores y no rompimos un vidrio.

Siempre he dicho, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no puede poner en riesgo la vida de los demás, mencionó

"Sí se puede protestar si se hace de maneras pacífica, con la no violencia, eso es lo que yo considero, y no caer en provocaciones, porque en todo movimiento siempre hay provocadores".