Brees ofrece disculpas tras criticar a colegas

El mariscal de campo de Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, ofreció este jueves una disculpa luego de criticar a jugadores que se arrodillan en contra del racismo en Estados Unidos.

"Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la Ciudad de Nueva Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que lastimé con mis comentarios ayer. Al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que he causado", dijo.