VIBREMOSPOSITIVO

En nuestro día 40, tuve el honor de seguir compartiendo a mi increíble familia. Estuvo con nosotros mi tío, el reconocido psicólogo Manuel Cervantes, director, del Instituto Prodehum en la Comarca Lagunera. Nos habló sobre la hipnosis, que es un estado de atención expandida en la que la persona va a su interior a activar recursos existentes en nuestra mente.

El ser humano repite ciclos y se estanca si no sabe cómo superarlos y sólo actúa con el inconsciente. Sólo hasta que aprendemos y alcanzamos el nivel de conciencia para avanzar es como evolucionamos. Nosotros estamos con nosotros mismos para toda la vida, si no aprendemos a autorregular nuestro carácter, a tener conciencia y atención de cómo decidimos vivir nuestra vida, vamos a pasarla mal. Debemos darle importancia a lo que realmente vale la pena, como lo es la evolución.

Manuel nos hace reflexionar sobre lo que nos está enseñando la pandemia. Nos damos cuenta que lo que era ya no va a ser como antes, pues nos obligó a ser diferentes y a valorar lo no material, a darle importancia a lo intrínseco, la familia, la salud, etcétera. Quien aprenda de esto habrá evolucionado, quien no, repetirá de manera individual una situación para abrir su conciencia.

La hipnosis, expansión de conciencia, se puede dar a través de movimiento, de la danza, o de la estática, de la meditación. A través de una atención sostenida, guiada con herramientas que es la hipnosis que conocemos. Cuando logramos entrar a esos estados de hipnosis, se nos brinda información y el sentido de esa información les da una sensación de otras vidas, que en realidad podría significar ciclos no resueltos, y puede estar por años resurgiendo cada que exista oportunidad.

Una persona puede hacer autohipnosis, cuando se llega al punto en el que accedemos a esta información. Ahí es cuando podemos necesitar ayuda de un profesional para ayudar a sanar. Pero, sobre todo, hay que estar abiertos a sanar y al cambio. Sanar las heridas emocionales también es doloroso, pero el resultado es la cicatrización y la superación.

Milton Erickson es un psicólogo, que desarrolló la hipnosis. "Mi voz irá contigo" puedes utilizarlo como libro de apoyo para ejercitar la auto-hipnosis, practicarla para conocernos más a nosotros mismos y que nos lleven al autoconocimiento y autocontrol para poder llevar nuestra vida hacia un camino de salud y paz mental.

Es un honor tener a mi tío Manuel con nosotros y seguir agradeciendo lo afortunado que soy de tener una familia con la que fui creciendo de pequeño y, sobre todo, seguir aprendiendo de grande, siempre podemos continuar evolucionando si estamos abiertos a hacerlo.

