Clausuran espacios públicos en Lerdo por COVID-19

Ante el incremento de los casos positivos de coronavirus en La Laguna y coincidente con el regreso gradual a la "nueva normalidad" , el Ayuntamiento de Lerdo clausuró por completo los espacios públicos. Ayer, plazas, parques y plazuelas, amanecieron acordonadas con cinta amarilla en su totalidad lo que impide la circulación de los peatones.

El director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo, advirtió que la ciudadanía que viole estas disposiciones sanitarias será sancionada severamente.

"Desafortunadamente la gente no entiende, antier el presidente (Homero Martínez) se dio una vuelta por las plazas y los parques y se dio cuenta, yo lo acompañé, y yo fui el que sugerí el cierre de las plazuelas y parques porque la gente no entiende... La gente piensa que esto va a seguir y no, esto no tiene fecha porque vamos para arriba (en casos)", dijo.

El funcionario aseguró que la reapertura de algunas actividades económicas a nivel nacional y regional se hizo "por presión social, porque el Gobierno federal no aporta ni un cinco".

El director de Salud Municipal dijo que es "mentira" lo que ha comentado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se ha "domado" al coronavirus en el territorio mexicano.

"Miente López Obrador y es mentira lo que dice López-Gatell, esto no se ha aplanado, vamos para arriba, nosotros no hemos dominado la pandemia, la pandemia nos ha dominado porque hay hambre y tenemos que seguir viviendo", precisó.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera señaló ayer que se endurecerán las sanciones para la ciudadanía que no acate las medidas sanitarias para evitar el contagio y propagación del coronavirus.

Lo anterior debido a que "la gente hemos visto se ha relajado, como que sobre entendió que era ya todo mundo a la calle".

"Como ustedes pueden ver, en la Plaza Principal, en el Parque Victoria y en los espacios públicos, la gente tiene que entender, hemos hecho un perifoneo ya, a partir de ayer donde es obligatorio el uso del cubrebocas, que, si no hay necesidad de salir, se quede en su casa que no salga y que seguiremos aplicando las medidas", dijo.

El perifoneo se pudo notar ayer en los alrededores de la presidencia municipal donde se informaba a la comunidad que se aplicarían medidas más severas en caso de no atender los lineamientos de salud.