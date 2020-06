El racismo en la farándula

Durante su época de rebeldía, Miley Cyrus aseguró odiar a los mexicanos, de hecho, confesó que si se presentaba en esta nación solo lo hacía por compromiso. En 2019, salió a la luz un snippet de una canción de Eminem que jamás vio la luz, en la cual resaltan líneas como "las chicas negras son estúpidas". Siendo gobernador de California, el actor Arnold Schwarzenegger no dudó en mostrar su repele ante la comunidad latina que vive en EUA, expresando que deberían dejar a un lado su cultura puesto que ya se encontraban viviendo en el primer mundo.

Fue entonces que Ware le respondió, recordándole las acciones que habían tenido lugar en el set de grabación de Glee. "¿Recuerdas cuando hiciste mi primer concierto de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood", le posteó.

Michele emitió un comunicado al respecto diciendo que, aunque no recuerda ningún incidente ni juzgó a nadie por su origen, lo lamenta y adjudicaba a su privilegio e "inmadurez".

"Claramente actué de maneras que lastimaron a otras personas. Si fue mi posición y perspectiva privilegiada lo que ocasionó que fuera percibida como insensible o inapropiada por momentos o si fue simplemente mi inmadurez y el que fuera innecesariamente difícil, pido disculpas por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya ocasionado", sostuvo Lea.

Además de Lea Michele, otros artistas han sido acusados de racistas en los últimos años. A finales de 2019, salieron a la luz unos comentarios de Camila Cabello vertidos en Tumblr en los que se burlaba del coeficiente intelectual de las personas afroamericanas.

La intérprete de Señorita lamentó haberse expresado de esa manera y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Aclaró que esos dichos los dijo siendo una adolescente inmadura.

"Cuando era más joven usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre. Yo era ignorante y sin educación y una vez que estuve consciente de la historia, del peso y del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado".

El cantante, Justin Bieber, tuvo varios comportamientos racistas durante su etapa como adolescente, tan es así que utilizó su canción One Less Lonely Girl para hacer un remix y cambiar la letra a One less Lonely Nigga. Fue en la red social Instagram donde el intérprete de Yummy se disculpó a inicios de diciembre de 2019 por lo que hacía y se declaró en contra del racismo.

"Cuando era joven, fui maleducado y ahora sé que dije cosas realmente hirientes sin saber el poder de mis palabras. El racismo sigue prevaleciendo y quiero usar mi voz para recordarles que todos somos humanos, y tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios".

En 2010 se hizo público un mensaje de voz que el actor Mel Gibson había dejado a su ex novia, la pianista rusa Oksana Grigorieva, tras haberle roto dos dientes durante un forcejeo en el que ella sostenía a la hija recién nacida de ambos en brazos.

"Te lo merecías", exclamaba iracundo Gibson en el mensaje y luego agregó: "Si te violara una manada de negros, te lo merecerías. Voy a ir allí, y voy a prender fuego a la casa", dijo.

Durante una aparición que efectuó en el programa The View, Kelly Osbourne, habló sobre las políticas de Donald Trump y opinó: "Si sacas a cada latino de este país, entonces no va a quedar nadie más para limpiar los baños". Luego, ofreció disculpas.

En distintas ocasiones, la rapera Iggy Azalea ha sido señalada de ser racista. Todo indica que no le caen las personas afroamericanas, asiáticas y latinas.

"Me siento contenta de escuchar el acento sureño, pero no el mexicano", escribió tiempo atrás en Twitter. En otra publicación comentó que las mujeres en Calfornia eran unos palitos, "pero no las mexicanas porque tienen cuerpo de cajón", expresó. Es común que luego de atacar, pida perdón por sus dichos.