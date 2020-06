Solicitan en Lerdo mejor repartición del agua en pipas

La fracción del PAN en el municipio de Lerdo solicitó al alcalde Homero Martínez Cabrera que se implementen acciones para garantizar que en colonias y ejidos, donde hay problemas de desabasto de agua potable, haya reparto equitativo del líquido que se distribuye a través de pipas. Señalan que en la actualidad, el recurso hídrico se reparte por medio de liderazgos además de que no hay un calendario para beneficiar a las localidades afectadas y tampoco hay un responsable del Sapal al frente de esta acciones.

"Ha habido muchas quejas acerca de cómo los líderes de algunas colonias o algunas comunidades, utilizan las pipas de manera sesgada. Lo que queremos es garantizar que el agua llegue de manera equitativa a todos y sobre todo que se asigne a un responsable del Sapal al cual pedirle cuentas", señaló el regidor de oposición, Ángel Francisco Luna Puente.

El edil indicó que lo que se debe ponderar es que se reparen los sistemas, tanto de bombeo como distribución del recurso hídrico, sobre todo porque durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, una de las recomendaciones principales de salud es el lavado frecuente de manos.

Durante la reanudación de las sesiones ordinarias de cabildo, el presidente municipal le respondió que desafortunadamente los líderes de algunos sectores de Ciudad Jardín "se apoderaron de las pipas hechas llegar por el Ayuntamiento" pero que la dirección general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) atenderá el tema.

"Que le lleno a la comadre, que a la tía y no le echo a la otra, entonces en eso yo he sido muy puntual, en que sea general, el propio director de Sapal tiene instrucciones, en Nazareno ha habido liderazgos bravos que ellos quieren a fuerza agarrar la pipa y ellos quieren surtir y se enojan porque a unos le llenan la alberca y a otros la cisterna", declaró. Martínez Cabrera indicó que no comparte como solución el hecho de estar distribuyendo el agua, por lo que la intención es que quede reparada la red de agua potable en beneficio de la ciudadanía que habita en sectores como Simón Zamora y José Revueltas.