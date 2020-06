Gobierno de CDMX sin saber vuelta del box

Aunque el regreso del boxeo a la Ciudad de México está agendado para el 20 de junio, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, desconoce tal situación y dijo que es algo que podría ser aprobado a nivel federal.

Cabe destacar que la promotora Zanfer había confirmado que el 20 de junio realizará su primera velada en medio de la pandemia del COVID-19 en los estudios de televisión Azteca.

De acuerdo al semáforo epidemiológico en la capital del país, debe estar en color naranja para que puedan realizarse los eventos deportivos a puerta cerrada y podría cambiar el 15 de junio, pues aún se encuentra en rojo,

"Nosotros no lo tenemos así, pero hay una normatividad federal en todo caso que sea aprobado a nivel federal, pero nosotros lo tenemos planteado (el regreso de eventos deportivos) hasta el semáforo naranja", dijo la jefa de Gobierno.

En videoconferencia, reiteró que desconoce la situación, y que ni el Instituto del Deporte local y ninguna alcaldía le han mencionado sobre la velada de box.

"No sé si haya alguna cuestión especial con el gobierno federal, no lo sé. Aquí en la ciudad que se hayan acercado al Instituto del Deporte o alguna alcaldía que regula eventos deportivos no tengo conocimiento alguno", comentó, al tiempo de aseverar que desconoce cuándo podría cambiar el semáforo a naranja.

La velada que se anunció será estelarizada por Emanuel "Vaquero" Navarrete, campeón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y Uriel "Yuca" López, a diez giros en pluma, además de cuatro peleas más.

Por otro lado, diversos promotores mexicanos se unieron para pedir apoyo a la plataforma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en espera de unificar un tabulador y trabajar por zonas para el crecimiento del boxeo en tiempos complicados.

En plática en los "WBC Talks" del CMB, 13 promotores mexicanos expusieron sus dudas respecto al regreso del pugilismo al país, sobre todo para ellos, pero también aportaron ideas y hablaron de total apoyo entre ellos para lograrlo.

Estuvieron presentes Humberto González Jr, de Chiquita Boxing (Neza); Ricardo Cerezo, de White Collar (CDMX), Alejandro Reyes, de Decisión Dividida (CDMX); Ganigan López (Amecameca, Estado de México), Hugo Romero, de Veneno Boxing (CDMX), Aquiles Torres (CDMX) e Iván Torres (Querétaro).

Humberto González Jr. fue claro al decir que muchos ya piensan en funciones, pero que algo importante y vital en estos tiempos serán las pruebas de COVID-19 a los peleadores y sus equipos, lo que requerirá más inversión, por lo que espera apoyo.

"Podemos hacer funciones chicas, pero hay que hacer pruebas de coronavirus, de nada sirve, se hará más caro o se enfermarán, podría hacer una función de cuatro peleas sin problemas, sin público, pero lo que veo es que las pruebas serán lo más importante".