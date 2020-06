Priistas señalan errores en actas de Cabildo de Gómez Palacio; no se den baños de pureza: síndico

Con presuntas imprecisiones, el Cabildo de Gómez Palacio aprobó por mayoría las actas de las sesiones que tuvo el cuerpo edilicio el pasado 19 de marzo así como de las reuniones extraordinarias que se celebraron durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19 en fechas del 27 de marzo, 15 y 30 de abril y 5 de mayo de este 2020.

En sesión ordinaria celebrada este jueves, el séptimo regidor por el PRI, Francisco Bardán Ruelas dijo que se opuso al cuarto punto de la orden del día debido a que en algunas de las actas de sesiones se observaron omisiones y errores "voluntarios" que "han sido muy frecuentes" durante la actual administración municipal. El edil acusó que se cambió el sentido del voto en estos documentos.

"Me extraña nuevamente de todos mis compañeros regidores, que les entregaron en tiempo y forma las actas y veo con tristeza y lástima que no las leyeron. No sé si ya se dieron cuenta de eso, creo que no verdad, porque nomás agarraron las actas, las firmaron y las volvieron a regresar", expuso.

Citó que en el acta número dos faltan algunas observaciones que realizaron integrantes de su fracción mientras que en el acta número 4, en el tercer punto, dice que la votación fue por unanimidad cuando ellos votaron en contra de los estados financieros. "Y eso es sumamente grave y es una lástima que los compañeros regidores lo sigan haciendo", afirmó. En el acta número 3, indicó que no aparecen las aportaciones y que también se cambió el sentido de la votación. En el acta número 5 comentó que tampoco se hicieron los comentarios que hicieron los priistas. Lo anterior, contraviniendo al artículo 42 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango que señala que el contenido de las sesiones del Ayuntamiento y los acuerdos aprobados, se registrarán en los libros de actas, original y duplicado y serán firmados por los miembros que hayan estado presentes. El mismo señalamiento lo hizo su homóloga María Aideé Liliana Román Vázquez quien exhortó al secretario del Ayuntamiento, Zuriel Abraham Rosas Correa a transcribir las sesiones de Cabildo tal cual como sucedieron.

En respuesta, el síndico municipal, Omar Enrique Castañeda González dijo que es conveniente que si hay alguna observancia de las actas, se revise. "Eso ha pasado, yo se lo digo como regidor, en la administración pasada incluso inventaban Cabildos, estoy de acuerdo con usted que deben transcribirse, para eso la ley establece que debe de haber una grabación de la sesión, le recuerdo porque usted era directora de Sistemas (refiriéndose a Román Vázquez) en la anterior administración y solo había una cámara que se dirigía hacia la presidenta en aquel entonces, hoy, le salen todas las ideas innovadoras cuando usted tenía la responsabilidad de hacerlo en su momento, pero bueno, crea con firmeza que esta administración hará los cambios necesarios para que se puedan ir mejorando las circunstancias", detalló.

El síndico expresó que "tampoco queramos darnos baños de pureza cuando venimos de una situación que hemos poco a poco ido mejorando pero que en su momento no hacían nada, porque ahora son expertos en los puntos y las comas y se les olvidaba que en sus responsabilidades como servidores públicos de la administración pasada, fueron omisos, tan omisos que ahorita no se les pasa un peso, pero sí se les pasaron 146 millones que se desviaron de los recursos de los gomezpalatinos y ahora vienen queriendo sorprender a los gomezpalatinos y sorprendernos a nosotros que sabemos quiénes son y de dónde vienen, qué hacen y qué intereses tienen".

-No se equivoque síndico, aquí es muy claro que no fue un error, ni una omisión, fue una alteración de la información que estaba y no corresponde y si en este momento los fundamentos técnicos que usted dice de acuerdo al espacio, estaba la cámara sí apuntada pero el audio sí funcionaba y sí se escuchaban bien todas las participaciones. Ahora bien, la pregunta y la observación no es por sorprender a la gente ni tampoco darnos baños de pureza, es simplemente por tener la facultad de hacer las observaciones pertinentes que nuevamente les decimos: no hicieron y no vieron. No es un error de dedo, ni un error ortográfico, es el cambio del sentido de la votación en un tema importante y si eso le parece poca cosa, pues es su comentario, le contestó la regidora.

-Como siempre, el súper síndico saliendo en defensa y ni siquiera pudo justificarlo, él tuvo tres años de regidor y no veo que haya hecho alguna observación de esa índola durante tres años... si sigue con el cuento de querer compararse con la administración pasada, hay mucho que perder, dijo Bardán Ruelas.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento dijo que el espíritu de enviar a los ediles las actas con antelación por correo electrónico es precisamente para que tengan la oportunidad de leerla y señalar los errores que pudieran estar en dichos contenidos. Comentó que se considerarán las observaciones realizadas.

En el uso de la voz, la regidora por Morena, Ma. Elda Nevárez Flores comentó que ahora sí le dieron ganas de protestar "y en serio". "Yo creo que las observaciones se tienen que hacer en forma y en momento, si nos mandan el acta a nuestros correos y no hacemos la observación, lo siento mucho pero ya la aprobamos, ya la aprobamos y yo la aprobé conscientemente, me equivoqué, no es a usted regidora a quien voy a tener que darle la explicación, es a todos los compañeros regidores, a todo el Cabildo y al municipio de Gómez Palacio.

Yo no voy a estar aquí para tener que estar siendo cuestionada día con día, reunión con reunión como voto o como no voto, porque esto ya se está volviendo maña y costumbre, alargar las reuniones de Cabildo por observaciones, quiero decirle a los regidores que siempre hacen esas observaciones que podrán tener razón en lo particular, pero no tienen absolutamente ninguna autoridad moral para venir a cuestionarnos nuestro voto porque no estoy observando como se rige este Cabildo sino cómo se rigieron muchos años de presidencia en este municipio".