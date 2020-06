Yo si te rompo tu p... madre: Hijo de 'Cepillín' a Eduardo Videgaray

Ricardo González Jr., mejor conocido “Cepi”, arremetió contra el conductor Eduardo Videgaray tras supuestas burlas hacia su padre “Cepillín”.

"Estoy muy apenado contigo Eduardo Videgaray... este video ni sabe mi papá que lo estoy grabando, pero como que ya te pasaste con tu programa de ¡Qué importa! haciéndote el chistosito, hablando mal de mi papá, cuando nosotros nunca te hemos hecho nada…”, dijo el primogénito del famoso payaso a través de un video que publicó en la cuenta de Instagram de su papá.

Todo comenzó el pasado 2 de junio cuando durante la emisión de su programa, Videgaray y su pareja la también presentadora Sofía Rivera junto a Verónica Toussaint, comentaron la polémica que hace unos días surgió entre “Cepillín” y Danna Paola.

En la cápsula, los tres comunicadores realizaron chistes sobre la profesión y trayectoria del artista infantil, así como comentarios para atacar al cómico a quien llamaron “viejo”, Eduardo incluso amenazó con golpearlo.

Minuto 16:27

“No es tan importante el que me puedan criticar. No es tan importante que me digan viejo, porque lo soy, sino la forma ofensiva en que lo han hecho. Y no es un de programa de hace unos días, sino desde que hice un pronóstico de cuando apoyé a López Obrador (el Presidente de México)”, respondió “Cepillín” en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Por lo que su hijo también criticó a las compañeras de elenco del presentador de ¡Qué importa!.

“Esto lo estoy haciendo porque ya me cansaron... tu noviecita diciendo que mi papá era un viejo, y ella qué, nalgas miadas con su sugar baby o sugar daddy, y así como ella dice que es un viejo, en unos cuantos años ya la vamos a ver toda aguada. Así es que váyanle parando porque yo si te rompo tu madre, a ti sí te rompo tu p*ta madre, ya me cansaste", amenazó el primogénito de “Cepillín”.

“Nosotros nunca nos metemos con nadie... así que le bajan o le bajan”, sentenció.

Sobre dicho video, Ricardo González Jr sostuvo en Venga la Alegría que fue la reacción de un hijo para defender a su padre: “Quiso ofender demasiado a mi papá. Así que para mí fue razonado”.

¡En exclusiva, @cepillintv habla sobre las polémicas declaraciones que Eduardo Videgaray hizo sobre su persona!#VLA pic.twitter.com/TGNdMD5XnU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 4, 2020