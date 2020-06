Grupo Vida califica como 'terrorismo psicológico' reducción al presupuesto de la CEAV

Como “terrorismo psicológico” calificó Silvia Ortiz, vocera del Grupo Vida, el anuncio que hiciera la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de una reducción hasta de un 75 por ciento de su presupuesto, para atender la contingencia del COVID-19. Ante ello, anunció que solicitarán la renuncia de la titular Mara Gómez Pérez, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Esto lo estamos viendo como un terrorismo psicológico para las familias… es terrible; la nombro a ella ella porque después sale Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero (Secretaria de Gobernación), el mismo presidente (Andrés Manuel López Obrador) y de Hacienda, diciendo que lo de las víctimas no se va a tocar, ahí lo que se está estableciendo (que se recorta el 75 por ciento porque tiene gastos excesivos la Comisión, y ella lo está manejando de que a las víctimas se les va a recortar, entonces descalificamos totalmente la manera y la forma en que la licenciada Mara establece esta situación”.

Comentó que si bien uno de los argumentos son los gastos de la Comisión en el renglón de gasto corriente, pide que se tome en cuenta inmuebles incautados por el Gobierno federal.

“El sueldo de la licenciada Mara es de más de 200 mil pesos, de ahí se está fugando dinero que no debe de ser. Si dicen que por la renta del edificio, caramba, todos los gobiernos tienen incautados inmuebles, porque no meter a la CEAV a un inmueble incautado por el Gobierno para no tener la necesidad de pagar una renta, y ese dinero que supuestamente sería para renta, que sea para los servicios, y se ahorran un millón de problemas”, dijo Ortiz.

Descartó la movilización de las familias debido a la contingencia sanitaria, pero anunció que los grupos y familias de personas desaparecidas darán a conocer su postura a través de comunicados.