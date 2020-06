Clausuran totalmente plazas y parques de Lerdo

Ante el incremento de los casos positivos de coronavirus en La Laguna y coincidente con el regreso gradual a la "nueva normalidad" , el Ayuntamiento de Lerdo clausuró por completo los espacios públicos.

Este jueves, plazas, parques y plazuelas amanecieron acordonadas con cinta amarilla en su totalidad lo que impide la circulación de los peatones.

El director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo advirtió que la ciudadanía que viole estas disposiciones sanitarias serán sancionados severamente.

"Desafortunadamente la gente no entiende, antier el presidente (Homero Martínez) se dio una vuelta por las plazas y los parques y se dio cuenta, yo lo acompañé, y yo fui el que sugerí el cierre de las plazuelas y parques porque la gente no entiende...la gente piensa que esto va a seguir y no, esto no tiene fecha porque vamos para arriba (en casos)", dijo.

Con corte al día de ayer, el Estado de Durango acumula 460 casos positivos del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de los cuales 25 pertenecen a Ciudad Jardín.

"La gente piensa que ya se acabó la cuarentena, que se acabó el confinamiento y no, se está haciendo la reapertura a nivel nacional y a nivel regional por presión social porque el Gobierno federal no aporta ni un cinco", expresó.

El director de Salud Municipal dijo que es "mentira" lo que ha comentado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se ha "domado" al coronavirus en el territorio mexicano.

"Miente López Obrador y es mentira lo que dice López-Gatell, esto no se ha aplanado, vamos para arriba, nosotros no hemos dominado la pandemia, la pandemia nos ha dominado porque hay hambre y tenemos que seguir viviendo", precisó.