Edna Carrillo continúa con su sueño olímpico

a seleccionada nacional de judo, Edna Carrillo Torres, consideró que la pandemia del COVID-19 le arrebató parte del tiempo invertido en la preparación para buscar la clasificación olímpica, pero que sigue intacto su deseo de debutar en Tokio 2020.

"El objetivo no ha cambiado. Los sueños siguen intactos, a final de cuentas te quitan el tiempo, te quitan la preparación, te quitan el lugar de entrenamiento, pero no el sueño".

Comentó que cuando llegue el momento de reintegrarse a la actividad, lo debe hacer como si fuera la primera vez para recuperar el tiempo perdido y comenzar la planificación de los eventos selectivos.

La medallista de bronce en Lima 2019 en los 48 kilos está concentrada en Tamaulipas, donde comparte trabajo con su novio el también judoca Eduardo Araujo Castillo.

"Me estoy enfocando un poquito más a lo psicológico y a lo espiritual. Estoy tratado de estar más conectada conmigo misma y con mi cuerpo. La fuerza no la estoy trabajando al 100 porque no tengo un gimnasio como tal, pero todos los días hago una rutina de fuerza". La competidora espera lo antes posible la reapertura del gimnasio para poder entrenar en mejores condiciones, ya que "hacerlo en el pavimento con tenis o descalzos en el suelo, se puede tener lesiones, pero tratamos de compensarlo con ligas con las que hacemos las entradas".