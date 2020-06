Verdaguer presenta el tema Desvelado

El cantautor argentino Diego Verdaguer aprovecha la cuarentena y presenta el tema Desvelado, que grabó desde su casa y que forma parte del álbum Por la libre, que sacará próximamente y en el que incluirá temas alegres y románticos.

"Grabé una canción muy linda que se llama Desvelado, es de un compositor llamado Hugo Vera, que hizo muy famosa Bobby Pulido hace tiempo, y ahora se nos ocurrió a mi productor Gabriel Vival y a mí hacerla y ahí está lista", comentó.

Esta canción es una cumbia que el argentino baila con mucho ritmo y estilo y al final del tema le hace un homenaje a " El rey del acordeón", el fallecido Celso Piña.

Este tema, según el argentino tiene un único fin: subir el ánimo de sus fans que están en confinamiento. "Me sentí muy bien con ese ritmo, me gusta cantar un tema que me resulta amoroso, me resulta inocente, cálido, alegre y me genera una sensación de ilusión, así que por eso decidí grabarlo y creo que publicó le va a pasar algo parecido", dijo

"Creo que es un aporte para la gente que escucha a Diego Verdaguer y creo que me va a acercar mucho a las familias y a la gente joven que hoy tiene 30 años y que cuando eran chavos está canción estaba súper de moda", comentó.

Diego Verdaguer grabó el tema y video a la distancia con sus músicos y en las imágenes se le ve bailando en algunos lugares se su casa. Desvelado es el primer tema del álbum Por la libre, que está grabando en el confinamiento y que tiene un objetivo primordial, incluir piezas alegres y románticas, sin importar el género, a excepción del reggaetón, género con el que no se siente del todo identificado.

"Vamos a hacer un álbum titulado Por la libre y vamos a incluir canciones muy divertidas muy lindas. Voy a tener diferentes canciones muy bonitas y que van a tener que ver con la alegría, el romanticismo, eso es lo que quiero llevar alegría y romanticismo. Realmente no distingo mucho entre reggaetón y urbano, pero no creo que tenga", ahondó.

Diego Verdaguer compartió que está pasando la cuarentena completamente solo, pero que le ha servido como un período de introspección y para reencontrarse. "Vivo solo desde hace casi tres meses, Amanda (su esposa), se quedó en Los Ángeles y yo me quedé en Florida. Cuando sucedió la pandemia toda la familia decidió que ya no viajara y entonces aquí me quedo y aquí estoy tranquilo y por muchas cosas por hacer", concluyó.