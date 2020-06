'No hay plan específico para los comerciantes'

La representante de la fracción tricolor en el cabildo, Dulce Pereda, lamentó que aunque existe una reactivación económica a nivel estatal, sigan siendo los micro y pequeños comerciantes quienes están siendo afectados por la suspensión de actividades y cierre de mercados informales, los llamados "tianguis".

"No hay empatía de parte de la actual administración. Si te pones a ver, solamente están dando los Créditos a la Palabra y los estímulos fiscales del Predial y estas cosas, pero no hay un plan específico para los comerciantes, para esos pequeños generadores de trabajo que tuvieron que detener su actividad... Me parece que es muy grave que ya estemos en junio y sigan sin definirnos cuáles van a ser los reacomodos de recurso, más cuando en Torreón se han perdido tantas fuentes de trabajo, hay demasiadas cosas que pueden hacer y no se están haciendo", señaló la síndica de vigilancia.

Será el próximo martes cuando se realice una nueva sesión de la Comisión de Hacienda en Cabildo de Torreón y precisamente uno de los puntos a tratar será el plan económico municipal para los próximos meses.

Sobre ese encuentro, Pereda precisó: "desde hace meses hemos estado proponiendo apoyos específicos para los pequeños comerciantes, para los micros, o sea, pudiste acercar muchos apoyos federales, iniciativas de muchos lados para orientar a la gente, pero no, con el pretexto de que todos estaban en su casa, no trabajaron...Lo peor es que siguieron trabajando en pleno resguardo, entonces ya no entiendo, creo que sí hay una falta enorme de empatía con la gente, es claro que no alcanza con lo que se ha venido haciendo".

La síndica de vigilancia señaló que esperan además que la próxima semana se tenga una mayor "disponibilidad" de parte de las autoridades para generar un acuerdo en beneficio de la economía y empleos de la ciudadanía.

Reactivación

Piden que se otorguen apoyos específicos a sectores sociales en Torreón. *La síndica de Vigilancia, Dulce Pereda, indicó que pese a la reactivación económica, la suspensión de actividades y cierre de mercados afectó a los comerciantes. *Afirma que son insuficientes los estímulos fiscales que se han aprobado. *Será el martes cuando se tenga una nueva reunión de la Comisión de Hacienda en Cabildo.