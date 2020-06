Julio Furch es referente actual con Santos Laguna

Julio César Furch está convertido en el referente de la delantera de Santos Laguna, con una puntería letal y un espíritu de sacrificio para apoyar a sus compañeros, ha logrado meterse entre los diez mejores goleadores de la historia santista.

El rubio atacante surgido de las juveniles del "Aurinegro", como se le conoce al Club Olimpo de Bahía Blanca, se encuentra en cuarentena al igual que el resto de sus compañeros en Santos Laguna, esperando por el regreso a los entrenamientos, tras la pandemia del coronavirus. Durante ese receso futbolísitico, Furch sostuvo una plática con los aficionados santistas, a través del "Podcast Guerrero", programa de audio que se puede escuchar en una aplicación digital, charla en la que "El Emperador" habló desde sus máximos logros con Santos, hasta las emociones que experimenta en su vida personal, al estar estrenándose como papá.

El centro delantero santista, afirmó que su comportamiento en casa y con amigos, es prácticamente similar a lo que los aficionados ven en la cancha: "sí, aunque quizás con la gente con la que tengo un poco más de confianza soy más abierto, trato de ser algo gracioso, pero en cuanto al trabajo soy serio, que es lo que se ve un poco en la cancha", inició su charla.

No dudó Furch en señalar que obtener el campeonato de la Liga MX durante el torneo Clausura 2018, ha sido su mayor alegría deportiva: "sin duda. He conseguido dos Copas más, una en Argentina y otra con Veracruz, pero una liga no se compara con nada, es a lo que más apuntan todos los equipos a principio de torneo, el haberlo conseguido con un grupo espectacular sin duda lo vuelve el momento más lindo de mi vida, futbolísticamente hablando".

Además de la obtención de ese cetro, para el que fue clave al marcar en el partido de Vuelta en Toluca, Julio señaló que otro de sus mejores momentos con Santos fue: "mi primer gol. Se me había negado en las primeras fechas y el hecho de quizás haber llegado como el gran goleador, el llevar cuatro fechas sin marcar se me estaba haciendo un poco pesado. Cuando marqué el primer gol fue un desahogo muy importante y lo grité con muchas ganas, como si hubiera vestido esta camiseta siempre".

Julio es consciente de que como cualquier delantero del mundo, ha pasado por rachas buenas y malas en cuanto a goles anotados, pero afirmó que más allá de los festejos propios, se preocupa por entregarse en la cancha para ayudar a su equipo, en una ciudad a la que ya considera su casa: "momentos malos y momentos buenos como toda carrera de futbolista, por ahí el comienzo no fue de la mejor manera en lo particular, pero me han tocado compañeros increíbles, gente que es muy amiga, al día de hoy sigo haciendo amigos, algo que te da Torreón, el estar cerca de mucha gente, estar cercano a tus compañeros, conocer a sus familias", comentó.

Ubicado ya como el séptimo mejor goleador en la historia de Santos Laguna, superando a artilleros como Christian "Chucho" Benítez (QEPD), es Furch un delantero diferente, que sabe de su responsabilidad de hacer goles, pero que igualmente contribuye con sacrificio para la creación de oportunidades que puedan aprovechar sus compañeros, priorizando el festejo grupal al individual, por lo que pensando a futuro, prefiere que se le recuerde como un jugador "reconocido por el esfuerzo que mostré dentro de la cancha. Si hice goles o no, si marqué goles en finales o no, eso no me interesa mucho. Lo importante es lo que hace uno dentro de la cancha, lo que muestra, el compromiso, la responsabilidad. Me gustaría que me recordaran por eso".

En cuanto a su vida personal, Julio, próximo a cumplir 31 años de edad, está experimentando por primera vez la oportunidad de ser papá, al nacer su pequeña hija, que es lagunera y la llamaron Emilia, quien le ha cambiado la vida: "es un momento único, porque el nacimiento de un hijo es algo que no se compara con nada. El hecho de que la tuvimos aquí en Torreón, después de haber conseguido el campeonato, después de haber hecho unos buenos torneos y pasar unos lindos momentos aquí en la ciudad, sin duda es especial. Me ha cambiado, me ha hecho un poco más maduro, algo más responsable porque la vida de padres es algo complicada, trato de ir aprendiendo", apuntó.

Como titular con los Guerreros, vistiendo la camiseta número nueve y formando su propia familia, el argentino que está próximo a terminar sus trámites de nacionalización como mexicano, saborea un gran momento en su vida: "a pesar de todo este momento que se está viviendo últimamente en el mundo, sin duda en lo personal me toca estar jugando, vivir en una buena ciudad, tener una familia que me acompaña, una hija espectacular; es un momento muy lindo en mi carrera".

54 GOLES suma el delantero Julio Furch en su trayectoria con Santos Laguna.