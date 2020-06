Por falta de pago, suspenden a alumnos de plataformas

El presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Rodolfo Silva Rosales, calificó de deshonestos a los padres de familia que no quieren pagar las colegiaturas que adeudan.

Dijo que la situación es muy crítica para los colegios, toda vez que se deben cubrir los gastos de sueldo al personal docente y administrativo y requieren del pago los colegiaturas.

Por lo anterior, explica, decidieron tomar medidas fuertes para obligar al pago a los padres de familia incumplidos.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que estudiantes han sido suspendidos de las plataformas o grupos de WhatsApp de las instituciones educativas debido a sus adeudos, lo cual está prohibido según el Acuerdo de Colegios Particulares.

Informó que los padres de familia pueden presentar su queja por esta situación en el teléfono 800-468-8722 de manera anónima. A nivel local, han recibido diversas asesorías en este sentido.

El artículo nueve del Acuerdo señala que "se considerará violatorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se sancionará, conforme a la misma, toda práctica consistente en exhibir mediante listas, nombramiento u otra forma, a aquellos estudiantes cuyos padres o tutores o ellos mismos no cumplan con las aportaciones ordinarias o extraordinarias solicitadas por los prestadores del servicio educativo. Igualmente, se considerarán violatorias aquellas prácticas de exhibir a los estudiantes que no cumplan con aportaciones o no participen en planes de cooperación organizados o promovidos por los prestadores del servicio educativo o sus maestros".

El artículo primero establece que las disposiciones en el Acuerdo regirán en toda la República y serán de aplicación general para todos los particulares prestadores de servicios educativos de tipo elemental y medio con autorización o reconocimiento de validez oficial, o aquellos que deban estar inscritos en el listado de planteles no incorporados.

Las instituciones deben informar por escrito, previamente a la inscripción para cada ciclo lectivo, a los padres de familia, tutores o usuarios, el contenido de este acuerdo.

