Los Potros de Hierro se quedan en Quintana Roo

Gabriel Solares, presidente corporativo del Atlante, dijo que el equipo tiene la intención de seguir en Cancún y buscar el ascenso deportivo a la Liga MX.

El directivo dijo que en estos momentos no hay intención de comprar ninguna franquicia, ni tampoco cambiar de plaza. "Atlante se queda en Cancún, y competirá en la Liga de Expansión, estamos esperando las reglas que habrá para planear el siguiente torneo".

Aceptó que Greg Taylor, conocido promotor de jugadores, "trabaja con nosotros, es una especial de asesor, pero la FIFA no permite que ningún agente sea parte de un equipo, y aunque él nunca tuvo licencia FIFA, Manuel Velarde (socio de Taylor y presidente deportivo de los Potros) que si la tuvo renunció a ella en 2017".

Aclaró que Taylor no es dueño del equipo " la Federación Mexicana de Futbol tiene sus reglas para saber quién es el dueño de cada equipo".

Al igual que los 11 restantes equipos que conformaron el extinto Ascenso MX, navegan con la bandera de que no están certificados para ascender a la Liga MX; esto se debe a que simple y sencillamente no son autosustentables.

"Para obtener la certificación hay dos vertientes que cumplir. La administrativa-financiera y la deportiva", señala Solares.

"El problema en la mayoría de los clubes del Ascenso es el no generar utilidades, y no depender de la manutención de sus propietarios. Cada año los dueños debían poner de su bolsa para financiar a su equipo, hoy se busca que no sea así, se debe ser equipo que se sostenga a sí mismo. Nosotros nos acercaremos a la afición para cumplir ese aspecto".