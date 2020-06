En San Pedro 'no existe' el coronavirus

Son las 10 de la mañana y en el centro de San Pedro pareciera que no existe el coronavirus.

En la mente de muchos sampetrinos, el virus ni siquiera es real.

"Eso no existe, es un invento del gobierno, por ahí supe que les daban dinero a las personas por decir que tienen coronavirus, pero eso de que se mueren, no es verdad, se mueren de otra cosa, pero ahí le inventan", dice convencido don Alejandro, quien acude con regularidad a un popular puesto de alimentos.

Ante la interrogante de qué haría si descubre que son equivocadas sus conjeturas puesto que el COVID-19 ha cobrado ya siete vidas en San Pedro, responde: "Yo voy de la mano de Dios, si él me quiere llamar pues que así sea, pero yo la verdad no creo en eso, a ver, por qué no dicen los nombres de los enfermos?", dice convencido.

Como él, muchas personas creen en el municipio que el mortal virus no es una realidad pese a que se trata de una pandemia y a la gran cantidad de vidas que ha cobrado en el mundo.

Rumbo al mercado municipal, en la zona comercial, familias enteras circulan por las calles sin cubrebocas, no todas, pero sí varias.

El mercado no luce abarrotado pues debido a la pandemia hay muchos negocios cuyas cortinas de metal están abajo. Es evidente que muchos de ellos no pudieron sostenerse estos meses y decidieron cerrar definitivamente.

En los que están abiertos, la gente se prueba ropa, come antojitos, compra fruta, todo sin que parezca preocuparles el considerable incremento de casos que se han registrado en este municipio. Muchas personas no respetan la Sana Distancia y en general, se nota que se han relajado mucho ante las medidas recomendadas.

En los grandes centros comerciales todavía utilizan los filtros al ingresar, aunque son pocos los filtros en los pequeños y medianos negocios, y es raro el que tiene una botella de gel a la vista de los clientes.

Muchas personas parecen haber tomado la "nueva normalidad como un día común" de su vida de hace tres meses.

Regularmente, son los adultos mayores los que al parecer son mas conscientes de portar el cubrebocas tanto en zonas como la fayuca o en espacios públicos como la plaza principal, lugar donde es posible ver a madres con sus hijos en carreolas sin usar ninguna medida de prevención.

Las autoridades municipales han mantenido una alerta por este tipo de conductas pues hasta ayer eran ya 156 casos positivos de esta enfermedad.

"El problema es que muchos jóvenes no se cuidan y llegan como si nada y nos abrazan y uno ni modo de decirles que no, si son sus nietos de uno", dice Panchita, una abuela de 76 años de edad, quien sí porta su cubrebocas, pero reconoce que en su familia muy pocos lo hacen o se lo ponen abajo de la barbilla o la nariz: "Así para qué", dice Panchita.

Coronavirus

Así en San Pedro: *Hasta ayer, eran 156 casos positivos de COVID-19 en el municipio. *San Pedro es el tercer municipio a nivel estatal con mayor número de contagios. *Hasta el momento han fallecido siete personas. La última fue el pasado miércoles, un hombre de 58 años de edad. *Muchos de los casos son asintomáticos. *Actualmente no existe cura. Las personas que sobreviven lo hacen gracias al sistema inmunológico de su cuerpo.