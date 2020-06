Piden explicar gastos de direcciones de GP

El presidente del Comité Directivo Municipal (CMD) del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Alberto Ibáñez Delgado, pidió a la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez, y al tesorero municipal de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella González, que expliquen por qué en los primeros cuatro meses de este año algunas direcciones del Ayuntamiento ya ejercieron más del 80 por ciento del Presupuesto de Egresos 2020 (ampliado) y otras más ya presentan un sobreejercicio en dicho concepto.

Ibáñez Delgado dijo que una de las variantes del Cabildo actual es que por más que los regidores piden información precisa y detallada sobre los estados financieros "no se los pasan, no se los pasan y no se los pasan".

"Al final de cuentas no es un recurso de ellos, es de los ciudadanos y tal cual tienen que dar una explicación, adónde se está yendo (el recurso) y cómo se gastan. Que quede claro, vamos a estar detrás de ellos para que nos expliquen dónde está ese dinero, no pueden estar gastándolo o desviándolo", informaron.

En el estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del periodo del 1 de enero al 30 de abril, el Instituto Municipal de Cultura tiene un presupuesto ampliado de 5 millones 535 mil 599.61 pesos, pero con un gasto devengado de 6 millones 337 mil 258.75 pesos, y un gasto pagado de 6 millones 141 mil 363.79 pesos. El sobreejercicio es de 801 mil 659.14 pesos.

El Instituto Municipal de Planeación tiene un presupuesto ampliado de 825 mil 532.70 pesos, pero un gasto devengado de 1 millón 317 mil 572.20 pesos y un gasto pagado de 1 millón 239 mil 646.34 pesos, con un sobreejercicio de 492 mil 39.50 pesos.

Desarrollo Económico tiene un presupuesto modificado de 2 millones 65 mil 473.30 pesos, pero un gasto devengado de 2 millones 531 mil 865.03 pesos y un gasto pagado de 2 millones 424 mil 887.43 pesos con un sobreejercicio de 166 mil 391.73 pesos.

En el Instituto Municipal de la Juventud el presupuesto modificado es de 902 mil 413.09 pesos, el gasto devengado es de 1 millón 5 mil 704.78 pesos y el gasto pagado es de 951 mil 706.21 pesos, con sobreejercicio de 103 mil 291.69 pesos.

En el Instituto Municipal del Deporte el presupuesto ampliado es de 8 millones 931 mil 73.31 pesos, mientras que el gasto devengado es de 7 millones 987 mil 193.20 pesos y el gasto pagado es de 7 millones 408 mil 78.90 pesos, con un subejercicio del 943 mil 880.11 pesos.

En la sindicatura, el presupuesto ampliado es de 1 millón 514 mil 154.64 pesos. El gasto devengado es de 1 millón 278 mil 347.21 pesos y el gasto pagado es de 1 millón 180 mil 732.70 pesos. El subejercicio es de 235 mil 807.43 pesos.

Otras direcciones que reportan un significativo ejercicio del presupuesto 2020, así como sobreejercicios, son Seguridad Pública y Vialidad, Instituto de la Mujer y la Contraloría.

En torno a este tema, Ibáñez Delgado hizo un llamado "al razonamiento" a los regidores de las diferentes fracciones que conforman el máximo órgano de autoridad en el municipio.