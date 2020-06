Busca Municipio mapeo COVID

La alcaldesa Patricia Grado Falcón se reunió con personal de la Jurisdicción Sanitaria número 7 para hacer una evaluación de todos los casos que se llevan hasta ahora en San Pedro. El objetivo de la reunión es llegar a acuerdos para establecer una estrategia nueva donde se brinde una atención focalizada.

"Es muy complejo porque parece una cifra solamente de que ya estoy atrás de Saltillo, pero la verdad es de que en las casos no les quitan las altas o las defunciones y al final la mayoría sigue siendo de lmilitares, quienes son los que engrosaron las cifras, pero sí tenemos civiles y nos vamos a enfocar en esas acciones de prevención", dijo la alcaldesa.

Mencionó que es importante hacer un mapeo y un cerco sanitario, así como una atención personalizada y dirigida. Mencionó que por fortuna ya hay un acuerdo con la Secretaría de Salud para cruzar información y poder tener más informes respecto a los contactos positivos y así mejorar la atención y brindarla de manera focalizada en colonias y comunidades.

"Sabemos que se trata de información delicada o sensible, pero la realidad es que no me interesa saber cómo se llaman, pero sí dónde viven para poder tener acciones en esos sectores y hacerlo de manera conjunta con Protección Civil y Salud Municipal y colocar filtros y repartir cubrebocas en esas zonas".

Mencionó que por el momento, el Ayuntamiento no tiene fines recaudatorios sino el objetivo de crear conciencia en el sector comercial.

"Sí sigue todavía un grupo de población que no cree en el coronavirus y otro que se descuida, que es son los jóvenes, lo malo es de que enferman a sus padres y abuelitos. En epidemiología hay un dicho que dice que lo que no se mide, no se controla, entonces ¿por qué reportamos mas casos? pues porque yo pedí más pruebas y es preferible conocer el problema", dijo..