"Hoy más que nunca debemos estar unidos"

El actor Alejandro Ávila se siente satisfecho por los resultados que ha logrado la telenovela Como tú no hay dos, la cual terminará este viernes 5 de junio por el canal de Las Estrellas.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Alejandro comentó que la novela ha sido un acierto en su carrera y además confía en que trajo diversión al público mexicano durante estos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

"Es una historia súper divertida que ha liderado Adrián Uribe. Ha sido un proyecto muy padre dirigido a toda la familia que ha traído alegría en estas semanas. Hubo mucha alegría cuando la grabamos y eso se ha visto en la pantalla", comentó.

El oriundo de la ciudad de Guadalajara, expresó que su personaje, "Germán Muñoz" enfrentó situaciones especiales como haberse enamorado de "Luchita" (Azela Robinson), una mujer mucho mayor que él.

"Germán vende pescado en el Mercado Buenaventura lleno de historias y sabores. Él tiene esa idilio amoroso, además de que Luchita tiene más años que él, es la madre de su mejor amigo, sin embargo, debemos recordar que para el amor no hay edad".

Ahora que se acerca la recta final del melodrama, Ávila aprovechó para elogiar el trabajo que realizó Uribe, ya que encarnó a dos gemelos de personalidades contradictorias, "Toño" y "Ricardo".

"Mis respetos para Adrián por el 'chambón' que se aventó de hacer dos personajes, uno serio y el otro medio cómico, que es lo que hace. Llevar el peso de una historia así requiere de unos buenos tamaños y él los tuvo".

Alejandro se mostró satisfecho de que Como tú no hay dos se haya colado en los hogares de las familias mexicanas en medio de la crisis que el mundo atraviesa por el COVID-19.

"Aquí no hubo sangre ni drogas como las narcoseries. Solo hemos presentado buen humor, una trama sana que vino a entretener a la audiencia en esta cuarentena. Vienen cosas muy padres para que estén muy pendientes de estos últimos capítulos".

Por otro lado, el artista comentó que pese a que 2020 ha sido un año difícil, él se siente bendecido porque ha estado muy vigente en la pantalla chica gracias a diversos proyectos.

"Repitieron La que no podía amar, y luego me vieron con Vencer el miedo y luego con Como tú no hay dos. También estoy en El dragón. Mientras la gente me aguante ahí estaré dando lata".

En cuanto a cómo ha llevado el confinamiento que poco a poco se ha levantado, pese al aumento de casos de coronavirus, el actor manifestó que ha permanecido en su hogar con sus seres queridos.

"Estoy en casa con mi mujer, con mi perrito. Tengo la bendición de tener un jardín grande en el que hay aves, ardillas. Mi esposa y yo nos llevamos tan bien que se nos va el tiempo rápido. Estos días también los ha aprovechado para dormir".

En cuanto a la recesión económica que ya está generando la pandemia, Ávila informó que se está poniendo difícil, pero dijo que, "hay que agarrar el toro por los cuernos".

"A todos nos preocupa esta situación. Hay personas que pueden tener su guardadito, sin embargo, no sabemos cómo se pondrá. De que nos nos va a pegar, nos va a pegar; hay que ponernos las pilas en cuanto la situación mejore".

Alejandro Ávila comentó que las medidas que ha tomado el gobierno federal para tratar de evitar el crecimiento de la enfermedad en México, no podría decir si han sido buenas o malas ya que eso se sabrá en unas semanas.

"Desconozco el tema de salud. No sé si lo que han hecho esté bien o mal llevado, el tiempo nos lo dirá. Vamos a darles un voto de confianza a la gente que sabe, si en un futuro vemos que fracasaron ya les romperemos el hocico", comentó tajante.

Por último, Alejandro Ávila recomendó a los laguneros que dejen a un lado los problemas y se ayuden entre sí, "Me encanta Torreón porque su gente es muy cálida. Son tiempos de amarnos, no de tener problemas. Hoy más que nunca debemos estar unidos".

Más de Alejandro

*El actor nació en Guadajalara. *Ha participado en telenovelas como Amigas y rivales, De pocas, pocas pulgas y La que no podía amar, entre otras. *También es cantante. *Antes de que la pandemia llegara, tenía otros proyectos, uno con Amazon y otro con Telemundo. *Alejandro de igual manera ha hecho series como Mujeres asesinas y El dragón.