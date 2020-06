Las palabras tienen la palabra

EL AGUINALDO Y EL PADRE PRIOR

¿Qué es el aguinaldo? Pues una de las cosas buenas que tiene la temporada navideña, por lo menos para los que trabajan como empleados en una empresa. Pero idiomáticamente ¿qué significa?

Ahí sí ya estamos entrando en mi campo y le voy a decir una versión que conozco, porque puede haber otras y en esto de los orígenes de las palabras, la mayoría presenta una relación histórica que por lo general resulta imposible de comprobar… Pero bueno, yo le doy mi versión y usted sabe si la compra o la deja.

Hay una versión que afirma que aguinaldo viene de hoc in anno que en latín significa "en este año". Se dice que quien empezó a usar este término fue Fray Diego de Soria que en el monasterio era el prior.

Me estoy refiriendo al monasterio de Acolman en el Edo de México y al prior que es un grado de alta jerarquía en el convento. Entiendo que el prior en algunos casos es el máximo superior y en otros es el grado inmediato inferior al abad que es el director general. Dicen que sonó una vez el teléfono en el convento y que alguien preguntó: ¿Está el Padre prior? No, fíjese que ya está mejor… chiste bastante bobo pero que no puedo dejar de contar cuando menciono la palabra prior. Y ya que estamos hablando de aguinaldo, déjeme explicarle que una posada, pues es un lugar en el que un viajero se posa para descansar y luego seguir su camino.

Posar pues es hacer una pausa o sea que es como "pausar" y eso es lo que se hace en una posada, una pausa en el viaje ya que la posada es como una casa de huéspedes o una hostería como se les decía en el español antiguo. La hostería es un hostal que es donde se reciben huéspedes y de hostal pasa a ser hostel y luego hotel, y se relaciona también con el vocablo host que en inglés es el anfitrión, el que recibe huéspedes.

María y José no encontraban lugar para ellos en el mesón… ¿y qué es el mesón? Pues la misma posada. Creo que se le llame mesón porque la numerosa concurrencia se nota más que nada al momento de sentarse a comer y para atender a tanto pelado vas a necesitar un mesonón, una mesa enorme para cocinar o para servir, una mesa grande y cómoda para atender a tanta panza aventurera, o perdón, digo, para darle de comer a todos sus huéspedes.

ME PREGUNTA: Rogelio Rivera: ¿Qué significa facundo?

LE RESPONDO: Facundo es el que tiene facilidad para expresarse a través de la palabra, el que se distingue por su elocuencia. No confundir con fecundo, que es el que tiene facilidad o disposición para tener hijos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Vacaciones es un viaje verdaderamente agotador que se hace con el fin de descansar.