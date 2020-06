'Traen la brújula pérdida en Morena', responde Torres Cofiño

El diputado panista Marcelo Torres Cofiño declaró que sus participaciones en el estado y municipio han sido por invitaciones. "No ando de precandidato o candidato en busca de otro puesto político".

En relación a la denuncia que interpondrá Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, en contra de Torres Cofiño, a quien acusa de utilizar recursos públicos para promover su imagen, el diputado por el PAN indicó que es una cortina de humo para cubrir las ineficiencias de Morena en el gobierno.

"Creo que traen la brújula perdida en Morena, no soy candidato de nada. Soy un diputado que, entre otras cosas, denuncia la mala actuación del Gobierno federal y exhorto a los diputados de Morena a que se pongan a trabajar por el bien de los mexicanos. Ojalá que tuvieran el valor de caminar en las calles y los ejidos y abogar por la gente necesitada. No me intimidan y yo seguiré trabajando por el bien de los coahuilenses", enfatizó el legislador local.

Sobre la denuncia anunciada por el dirigente de Morena, dice que se enteró por los medios de comunicación, pero que no ha sido notificado. "Están equivocados en lo que ellos enuncian. La ley me faculta para realizar acciones en beneficio de los coahuilenses y seguiré trabajando igual", dijo por último el diputado.

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Jesús de León Tello, dice que Morena en Coahuila no tiene ni pies ni cabeza y menos futuro. "Atacan a nuestro diputado que fue presidente del Congreso y tiene todo el derecho y obligación de supervisar los apoyos que entregaron los municipios", puntualizó.

"Marcelo Torres no promovió el voto, trabajó en su momento por los ciudadanos sin distinción de partido y desde el PAN continuaremos apoyando y respaldando su labor al servicio de los coahuilenses".