Instan a fortalecer Unidad de Feminicidios de la FGE de Coahuila

La Red de Mujeres de La Laguna mantiene el llamado a las autoridades de fortalecer la Unidad Especializada en Feminicidios en la Delegación Laguna 1 de la Fiscalía General de Justicia, cuya labor califican como excelente pero consideran necesario mayor personal que cuenta con la capacitación con la que cuenta el personal actual.

La necesidad de mayor personal fue evidente, luego de que una de las dos personas que forman parte de dicha unidad, resultara positivo a COVID-19 y la otra fuera enviada a casa, por lo que, la atención si bien no retrasó la investigación de los casos, sí obligó la presencia de personal de otras áreas.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, la atención fue la misma dado que el personal asignado a la unidad, que aseguraron nunca cerró sus puertas, se encuentra preparado para atender los casos que se pudieran presentar.

Por su parte, la vocera de la Red, Ariadne Lamont, comentó: "Nosotros siempre hemos sentido que a la unidad le hace falta más personal porque tienen mucho trabajo y no se dan abasto, es lo que nosotros vemos, que es demasiado trabajo… Que se les fortalezca, que se les contrate más ministerios públicos, más policías investigadoras. Tal vez si hubiera más personal no estuviera cerrado o tal vez no se hubieran contagiado porque es la misma gente que está, está trabaje y trabaje", comentó.

Asimismo, Lamont destacó la labor que ha realizado la Unidad.

"Creemos que de las cosas buenas que tiene la Fiscalía es esa Unidad, trabaja muy bien, están muy bien especializados, los ministerios públicos, la Policía Investigadora trabaja muy bien. La cuestión es que deben tener más apoyo y que los que lleguen, si es que se contrata más gente, tenga el mismo nivel de especialización que las personas que están ahí. No cualquiera puede hacer el trabajo que hacen en la unidad", recalcó.