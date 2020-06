Disminuyen denuncias por violencia en Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer

Durante esta contingencia por el COVID-19, el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Torreón reporta una reducción en el número de denuncias por violencia hacia la mujer y contra menores, en relación a las cifras registradas el año pasado.

Martha Rodríguez, titular del centro, informó que en el lapso que comprende del 20 de marzo a la última semana de mayo, que fue el inicio de la contingencia, solo se tiene un registro de 78 denuncias, cifra que representa un 48 por ciento menos que las registradas el año pasado en el mismo período.

De acuerdo con Rodríguez, de ese total de denuncias recibidas en dicho lapso, 58 son por violencia y el resto por abuso sexual y amenazas.

El año pasado, en ese mismo período, ya se tenía un registro de 116 denuncias entre violencia familiar y abuso sexual.

Durante este tiempo, dijo, se ha registrado una negativa por parte de las víctimas a presentar denuncia en contra de su agresor, situación que ha sido difícil de erradicar.

"No ha habido como tal un incremento, sí se habla de un incremento en el 911 en cuanto a llamadas, pero ¿qué es lo que pasa? es que cuando llegan las patrullas, no quieren levantar una denuncia formal", explicó Rodríguez. Es un problema que está vigente, no todas llegan a hacerlo de manera formal, porque piensan que esto no va a escalar, pero la violencia es algo que va en escalada, que no se puede minimizar, que va a volver a pasar", comentó.

La titular atribuye que esta baja puede ser el reflejo del confinamiento en el que pudieran mantenerse las mujeres por la contingencia.

"Quiero pensar que es por el tema del confinamiento, que muchas mujeres piensan que los centros están cerrados, no lo están. Estamos laborando de manera normal, al contrario, hemos redoblado esfuerzos para atender las 24 horas mediante redes sociales y una línea paralela que abrimos al 911, que es el 2-22-6300, que es el teléfono del centro para reportar cualquier situación", explicó la titular.