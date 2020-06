Vibremospositivo

LA VIDA ES PARA REÍR Y DISFRUTAR

En nuestro día 39 el equipo de Squadra Consulting: Angie López, Natalia Sanchez y Juan Carlos Vaquera, presentaron su nuevo podcast llamado Líderes del nuevo mundo, que se está disponible por Spotify. En él se profundiza en temas sobre cómo necesitamos liderar y crear este nuevo mundo que estamos viviendo, desde la psicología, el compromiso, los negocios y la mente. El objetivo de este increíble equipo es impactar en la sociedad de una forma positiva y humana.

Tuvimos el honor de que nos acompañara el gran comediante costarricense Alex Costa, también conocido como JuanKa Galindo. Comenzó su carrera artística como bailarín, ganó competencias de música latina. Es actualmente juez del reconocido programa de la BBC en Costa Rica Dancing with the stars, reality que también ganó en su primer temporada. Aunque él comenzó sin ninguna formación artística, contaba con ritmo nato. Su perseverancia lo hizo el artista que es hoy en día.

Alex nos abrió su corazón y nos contó que comenzó su carrera de comediante trabajando para hoteles, en el área de entretenimiento. Desde que descubrió su pasión por la comedia se dedicó a desarrollar todas las técnicas y especializarse en este ramo. También estudió cine en Madrid, se dedicó a fotografía en Inglaterra, vivió en Cancún y gracias a todos estos años de experiencia, su simpatía y su gran corazón, es que Alex es la persona exitosa de hoy en día.

No pude evitar identificarme con él, ya que tenemos esa pasión por conocer el mundo y aprender del mismo. Sin duda somos nómadas y apasionados por la aventura.

Alex nos comenta que los comediantes hacen reír para que las personas enfrenten sus problemas con una sonrisa en la boca. Y parte de su misión y sueño en la vida, es hacer reír a todo el mundo. De verdad , muchas gracias, Alex, porque en estos tiempos de pandemia todos aportamos nuestro granito de arena y él con su comedia y manera de ver la vida nos roba muchas sonrisas para vibrar positivo.

Lo más increíble es que terminamos la entrevista por la mañana y ese mismo día en la madrugada me lo encontré en Instagram, saludando a sus fans, vio que entre a verlo y me invito sin saber que me encontraba solo en mi casa tocando la guitarra. La noche termino en un Instagram live cantando juntos y riéndonos como él nos enseña siempre. Gracias Alex por ser espontáneo y único, sin duda, hay mucho que aprender de tu ejemplo.

Sigan a Alex en Alexcostacomedy para sus redes sociales, y sigan disfrutando de él, su buen humor y lo increíble que es como persona.

Recuerden seguirnos de lunes a viernes en Facebook live como vibremospositivo y en Instagram como jorge_lpz y vibremos_positivo2020.

