En prisión los cuatro oficiales involucrados en la muerte de George Floyd

De acuerdo a los datos de la corte local, Tou Thao, Thomas Lane y J Alexander Kueng enfrentan cargos por complicidad e incitación de asesinato involuntario.

Además, Derek Chauvin, el oficial que reposó su rodilla en el cuello de la víctima por 8 minutos consecutivos, fue notificado de la elevación de sus cargos a asesinato involuntario de segundo grado. Aún encara asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado.

En el video que dio la vuelta al mundo, aparece Chavin impidiendo la respiración de Floyd, mientras Kueng y Lane lo apoyaban a mantener a la víctima en el suelo.

BREAKING: All four officers charged in the death of George Floyd are now in custody. https://t.co/3JKDA9zk4R pic.twitter.com/1JsAMcuKUp