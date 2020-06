Fallece el actor mexicano Héctor Ortega a los 81 años de edad

La Asociación Nacional de Actores envió un mensaje de condolencias a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ortega fue un reconocido actor y director de teatro, cine y televisión, conocido por su papel como Don Darvelino en la telenovela infantil 'Alebrijes y Rebujos'.

La muerte del mexicano ocurrió tan solo un día después del fallecimiento del popular y reconocido cómico Héctor Suárez por un paro cardiovascular.

Colegas del medio del espectáculo han eviando sus condolencias a la familia de Ortegra a través de redes sociales.

Alma buena, talentoso y gran maestro! Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con el, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz Gran actor, director y amigo; Héctor Ortega pic.twitter.com/TqqvJILNDV