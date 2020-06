Lanzan cómic basado en la supuesta muerte de Paul McCartney

El cantautor y músico británico Paul McCartney ya cuenta con un cómic basado en la leyenda de su supuesta muerte en un accidente automovilístico, lanzado por la editorial Image Comics.

Paul is dead: When The Beatles Lost McCartney, es el nombre del cómic y de acuerdo al sitio oficial de la editorial, la sinopsis dice: “Noviembre de 1966. Londres. John Lennon no puede hablar. No puede quitar la vista de la foto de un automóvil en llamas con el cuerpo de Paul McCartney adentro.

“Su amigo ya no está aquí, y eso significa que The Beatles ya no están aquí tampoco. Pero John quiere saber la verdad, y con George y Ringo comenzará a reexaminar las últimas horas de la vida de Paul”.

Paolo Baron es el escritor de la historieta y el dibujante Ernesto Carbonetti se encargó del arte del cómic, que aborda el mito de que el cantautor, integrante de The Beatles, había fallecido en un accidente automovilístico, lo cual provocó su reemplazo por alguien idéntico.

Con un sinfín de éxitos, para Paul McCartney, es difícil decir cuál es el disco que prefiere de The Beatles, pero si lo obligaran a elegir sería Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el octavo álbum de estudio del cuarteto de Liverpool lanzado en 1967.

“Prefiero tener a cada uno por lo que significaron en el tiempo. Abbey Road es un buen disco. Revolver también, Rubber Soul lo mismo, así que realmente no me gustaría elegir, pero de hacerlo e irme a una isla desierta me llevaría Sgt. Pepper's conmigo, reveló McCartney en una entrevista con Bob Costas en 1990.

Sgt. Pepper's es un álbum muy loco, pero suena increíble, señaló en ese momento Paul, quien junto a John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, formaron la icónica banda de rock, que se mantuvo activa durante la década de los 60.