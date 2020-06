Mati Gómez inicia su carrera de la mano de Nicky Jam y Reik

Respaldado por Nicky Jam y Reik, el cantante chileno Mati Gómez lanza el remix de Yo no sé, tema que estrenó el año pasado y el cual marcó su incursión en la escena musical.

Mati reconoce que una de sus referencias musicales ha sido el reguetonero Nicky Jam, a quien admira al igual que a la banda mexicana Reik, “son grandes de corazón, que me han dado la bienvenida al mundo musical, en una palabra definiría mi colaboración con ellos: brutal”.

El cantante explicó que la filmación del video se llevó a cabo en Miami, “cuando llegó a la locación, al primero que veo es a Nicky Jam, lo abracé y le di las gracias por la oportunidad, luego vi a los integrantes de Reik, e igual les agradecí, ellos me transmitieron que les encantó la canción y me apoyaban al cien”.

Mati Gómez lanzó la versión original de Yo no sé en agosto del año pasado y hace unas semanas el remix del tema con Nicky y Reik ya está disponible en las plataformas digitales.

Destacó que en el momento de la grabación del video, una de las cosas que entendió, es que “aquí no hay Nicky, ni Reik, ni Mati, aquí somos personas que trabajamos y que vamos a disfrutar de lo mismo en este momento, ellos no me lo dijeron pero yo lo vi así, y me marcó, son cosas que suman de manera notoria para lo que es mi carrera”.

El chileno de 21 años está consciente que a base de disciplina y humildad puede abrirse camino en un mundo tan competitivo como es el género urbano, “personalmente estoy enfocado en hacer las cosas bien, y también el lado humano lo hace a uno buen artista, lo demás se irá dando solo”, dijo.

Señaló que su estilo está enclavado en el pop urbano o reggaetón romántico, y su mensaje está enfocado en el amor, “soy muy respetuoso, caballero, no puedo transmitir otra imagen, me sentiría incómodo, me interesa transmitir el amor que es algo que necesitamos hoy en día”.

Mati Gómez aprovecha la cuarentena para preparar lo que será su primer disco EP, el cual aseguró será muy versátil, con siete temas, en los que incluye el amor, el desamor, el baile, aunque no tiene fecha para su lanzamiento, señaló que será este 2020.