Secuelas de COVID-19 dan nulas esperanzas de vida al actor Nick Cordero

La instructora de fitness Amanda Kloots, esposa del actor Nick Cordero, mantiene a sus seguidores informados sobre el estado de salud de su esposo, quien ha sufrido una infección pulmonar a causa del COVID-19.

Kloots compartió una fotografía del actor besando a su pequeño hijo. Junto a la fotografía publicada en Instagram, compartió que le han pedido que se despida del actor, ya que los médicos consideran que si se recupera será un milagro.

“Me han dicho un par de veces que no lo logrará. Me han dicho que me despida. Me han dicho que tomaría un milagro. Pues tengo fe. Fe que es pequeña como una semilla de mostaza a veces, pero eso es todo lo que necesitas a veces”, expresó la instructora.

Al mismo tiempo, añadió que su esposo aún sigue aquí y mientras así continúe ella mantendrá la esperanza de volver a verlo recuperado; para ella, el mantener la esperanza y la fe es muy importante, ya que a través de ella puede suceder un milagro, comentó.

Amanda, concluyó su publicación: “Como ha dicho mi padre desde el primer día, cada día que sigue con nosotros es un milagro. Creo que Dios está con nosotros, con los médicos y con Nick”.