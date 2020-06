Cuento gratuito de JK Rowling ya se encuentra en línea al español

Así lo ha indicado la oficina de la escritora y creadora de la saga de Harry Potter, que ha publicado hoy la serie gratuita en Internet de este cuento de hadas, que será traducido próximamente al ruso y al chino.

We are delighted to announce that you can now read #TheIckabog in French, Italian, German, Spanish and Brazilian Portuguese.



Find out more here: https://t.co/L7qoVK7Exs pic.twitter.com/zvaQcJkG9k