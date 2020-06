'Papá cambió el mundo', hija de George Floyd junto a exjugador de NBA

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, el exbasquetbolista aparece junto a Gianna Floyd, la hija de seis años de George, donde ella aparece sonriendo y gritando "Papá cambió el mundo".

Stephen Jackson ha declarado que ahora actuará como padre sustituto de Gianna tras la polémica muerte de su padre al ser asfixiado por el oficial Derek Chauvin en el vecindario de Powderhorn (Minneapolis), de acuerdo con CBS.

"Nunca la verá crecer, graduarse, nunca la acompañará por el pasillo. Si hay un problema que tiene y necesita a su padre, ya no lo tiene

"Hay muchas cosas que dijiste que echará de menos y que yo estaré allí para eso. La acompañaré por el pasillo. Voy a estar allí para ella. Voy a estar aquí para secarte las lágrimas. Voy a estar aquí y Gigi. Puede que Floyd no esté aquí, pero no estoy aquí por ella, estoy aquí para obtener justicia y vamos a obtener justicia para mi hermano", fueron las declaraciones de Jackson.

Stephen Jackson holding up George Floyd’s daughter, Gianna, as she says “Daddy changed the world.”



(via chrisstewart_esq_/Instagram) pic.twitter.com/MnxtbrKfaX