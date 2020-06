Critican estreno de Acapulco Shore 7 tras agresiones de Jawi a Dania

En el estreno, los integrantes del show de telerealidad, Karime, Mane, Potro, Jawi y Dania, viajaron al puerto de Mazatlán, Sinaloa, para convivir algunas semanas, no obstante, los famosos personajes dieron de qué hablar en redes sociales, luego de que se desatara en el programa una pelea entre Mane, Jawy y Dania.

Todo comenzó luego de que las jóvenes comenzaran a forcejear, por lo que intervino Jawy (pareja de Mane), pues mientras Dania estaba en el suelo, éste colocó el peso de su cuerpo sobre ella y le puso el codo en la cara, lo que provocó reacciones de molestia por parte de Internautas, quienes lo acusaron de violentar a la joven.

En el reality, de inmediato interceden sus compañeros para quitárselo de encima a Dania, no obstante, el momento quedó registrado por usuarios de Internet quienes lograron viralizar el momento para exigir “cancelar” el programa.

Asimismo, solicitaron que se expulse a Jawi por "violentar a las mujeres" y "normalizar la violencia de género".

#MTVAcaShore #MTVAcaShore un pais en donde aplaudimos y disfrutamos el maltrato contra una mujer la verdad no debería de ser, mane y jawy son personas que este mundo no necesita. Y yo pregunto es neta México que a estas personas les damos fama y con ello riqueza!Es intolerable pic.twitter.com/swwq5JBDPD

Oye @MTVLA está bien que haya peleas en tus realitys show pero que sean peleas mujer vs mujer, hombre vs hombre, no es justo que sea Mane, Jawy, la chilena vs Dania, eso es un abuso pic.twitter.com/5YqkAOG3FO